Агент: Переход Фернандеса в «Спартак» не состоится

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, заявил, что игрок не перейдет в «Спартак».

«Переход Фернандеса в "Спартак" не состоится. Переговоры закончены. Причиной несостоявшейся сделки стал Волос», — сказал агент, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Волос» просит за Фернандеса 1,5 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 600 тысяч евро.

В новом чемпионате Греции Фернандес провел три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от перехода в «Спартак» из-за страха его девушки жить в России.