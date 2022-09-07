«Спартак» может подписать экс-защитника «Зенита»

Бывший защитник «Зенита»близок к возвращению в чемпионат России.

Словенского футболиста, выступающего за турецкий «Аланьяспор», хочет подписать московский «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что «Спартак» еще не определился с форматом трансфера. Не исключено, что красно-белые возьмут Мевлю в аренду.

Решение будет принято по результатам медосмотра, который 32-летний футболист пройдет в ближайшее время.

Мевля, ранее также игравший в России за «Ростов» и «Сочи», в этом сезоне не провел ни одного матча за «Аланьяспор».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал еще одно предложение «Волосу» по трансферу Паоло Фернандеса.