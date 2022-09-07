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    • «Спартак» может подписать экс-защитника «Зенита»
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    «Спартак» может подписать экс-защитника «Зенита»

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    Бывший защитник «Зенита» Миха Мевля близок к возвращению в чемпионат России.

    Миха Мевля
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    Миха Мевля

    Словенского футболиста, выступающего за турецкий «Аланьяспор», хочет подписать московский «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

    Отмечается, что «Спартак» еще не определился с форматом трансфера. Не исключено, что красно-белые возьмут Мевлю в аренду.

    Решение будет принято по результатам медосмотра, который 32-летний футболист пройдет в ближайшее время.

    Мевля, ранее также игравший в России за «Ростов» и «Сочи», в этом сезоне не провел ни одного матча за «Аланьяспор».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал еще одно предложение «Волосу» по трансферу Паоло Фернандеса.

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