«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: счет в матче 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 41-й минуте открыли хозяева. Пьер-Эмиль Хёйбьерг направил мяч в штрафную зону, где его подобрал Бентанкур и переправил опять на партнера. Датчанин точно пробил в нижний угол.

На 75-й минуте Сон выполнил передачу на Сессеньона, а тот в свою очередь отдал мяч Гарри Кейну, который не задумываясь отправил его в сетку ворот

Гости отыграли один мяч на 83-й минуте. Ромеро пропустил соперника и, не найдя препятствий, Александр Митрович забросил мяч в ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Фулхэм 2:1 Голы: 1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (40'), 2:0 Гарри Кейн (75'), 2:1 Александр Митрович (83') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Райан Сесеньон, Ришарлисон, Сон Хын Мин (Иван Перишич, 84'), Гарри Кейн (Деян Кулушевски, 78') Фулхэм: Александр Митрович, Нескенс Кебано (Даниэль Джеймс, 61'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 61'), Бобби Рид (Виллиан, 61'), Жоау Палинья (Винисиус, 85'), Харрисон Рид, Энтони Робинсон (Кевин Мбабу, 29'), Тим Рим, Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Кристиан Ромеро (27'), Кенни Тете (36'), Бобби Рид (55'), Жоау Палинья (64'), Родриго Бентанкур (69'), Александр Митрович (86'), Ришарлисон (90 + 1')

«Тоттенхэм» с 14 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Фулхэм» располагается на девятой строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» отправится в гости к «Манчестер Сити», а «Фулхэм» примет дома «Челси». Обе игры состоятся 10 сентября.

Календарь и таблица АПЛ

В другом матче отчетного тура «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 1:0.

Единственный мяч был забит в добавленное к первому тайму время. Матеус с правого фланга прострелил на дальнюю штангу, где совсем один оказался Даниэл Каштелу и с близкой дистанции поразил ворота гостей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:0 Гол: 1:0 Даниэл Поденсе (45 + 1') Вулверхэмптон: Жозе Са, Хонни Отто, Нэйтан Коллинз, Макс Килман, Rayan Ait-Nouri, Matheus Nunes, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Педру Нету (Адама Траоре, 82'), Саша Калайджич (Гонсалу Гуэдеш, 46'), Даниэл Поденсе (Хван Хи Чан, 82') Саутгемптон: Че Адамс, Адам Армстронг (Sekou Mara, 83'), Джо Арибо (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 73'), Мохамед Эльюнуссип (Стюарт Армстронг, 56'), Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало (Мусса Дженепо, 56'), Ромен Перро (Samuel Edozie, 73'), Мохаммед Салису, Армель Белла-Котчап, Кайл Уолкер-Питерс, Gavin Bazunu Предупреждения: Хонни Отто (27'), Ибраима Диало (45 + 1'), Жоау Моутинью (76'), Рубен Невеш (81'), Гонсалу Гуэдеш (90 + 4'), Армель Белла-Котчап (90 + 5')

«Волки» набрали 6 очков и находятся на 14-й строке таблицы, у «Саутгемптона» 7 очков и 12-е место.

Все прогнозы на АПЛ

Еще в одном матче 5-го тура АПЛ «Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэласом».

Встреча на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тай завершилась без забитых мячей.

На 53-й минуте защитник гостей Тайрик Митчелл поразил ворота, но гол был отменен после просмотра ВАР.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Мэтт Таргетт (Дэниел Бёрн, 79'), Джозеф Уиллок, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон, Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 70'), Александер Исак (Крис Вуд, 90'), Райан Фрейзер (Эллиот Андерсон, 70') Кристал Пэлас: Уилфрид Заха, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 63'), Джордан Айю, Джеффри Шлупп, Шейк Омар Траоре, Эберечи Эзе (Майкл Олисе, 62'), Тайрик Митчелл (Натаниэл Клайн, 63'), Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Висенте Гуайта Предупреждения: Шон Лонгстафф (15'), Джоэл Уорд (56'), Райан Фрейзер (67'), Шейк Омар Траоре (90 + 6')

У «Ньюкасла», идущего на 11-й строчке, 7 очков. «Кристал Пэлас» набрал баллов и располагается на 15-м месте в чемпионате Англии.