Мудрик согласовал личный контракт с лондонским «Арсеналом»

Вингер донецкого «Шахтера»становится все ближе к переходу в лондонский «Арсенал». 21-летний украинец уже согласовал личные условия контракта с лондонским клубом. Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Николо Скира.

По информации источника, соглашение футболиста с английским клубом будет рассчитано до лета 2027 года. Сумма трансфера, по предварительным сведениям, составит € 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, предлагал горнякам тоже 30 млн за трансфер Мудрика, но почему-то получил отказ.

В нынешнем сезоне Михаил провел два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, этим летом «канониры» приобрели у «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко за 35 млн евро.