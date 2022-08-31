Мудрик согласовал личный контракт с лондонским «Арсеналом»

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
По информации источника, соглашение футболиста с английским клубом будет рассчитано до лета 2027 года. Сумма трансфера, по предварительным сведениям, составит € 30 млн.
Ранее сообщалось, что «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, предлагал горнякам тоже 30 млн за трансфер Мудрика, но почему-то получил отказ.
В нынешнем сезоне Михаил провел два матча, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, этим летом «канониры» приобрели у «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко за 35 млн евро.