Слуцкий: В первом тайме «Рубин» показал самый качественный футбол в этом году

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(1:1) в рамках 7-го тура Первой лиги.

Казанцы открыли счет в первом тайме, но упустили победу на последних минутах добавленного времени.

«Отличный первый тайм. Считаю, что должны были забивать больше, чем один мяч. Полностью доминировали, показали наверно самый качественный футбол, который был в этом году.

Но, к сожалению, во втором тайме игра разбилась на эпизоды. Несколько вынужденных замен сделали, чуть разладилась игра, уже не было игровой стройности.

Соответственно гол в компенсированное время — это всегда определенный эмоциональный удар.

Ну что значит тотальное преимущество "КАМАЗа" во втором тайме ? Они играли той же схемой, что и в первом тайме. Произошла одна замена опорного полузащитника, который был на желтой карточке.

Я думаю, что просто мы сами наверно с какой-то минуты стали больше играть на удержание, а не на то, чтобы забить второй и решить все вопросы», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.