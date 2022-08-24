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    «Рейнджерс» обыграл ПСВ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

    ПСВ — «Рейнджерс»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Голландский «ПСВ Эйндховен» потерпел домашнее поражение от шотландского «Рейнджерс» (0:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Счет был открыт на 60-й минуте. Антони Чолак и Малик Тильман пошли в высокий прессинг, в итоге Малик перехватил мяч у линии штрафной площади у Рамальо, который не видел своего соперника после паса от Бенитеса. Тильман вытянул на себя Бенитеса и спокойно покатил мяч на пустые ворота Чолаку, который не промахнулся.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    ПСВ — Глазго Рейнджерс 0:1
    Гол: 0:1 Antonio Colak (60') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Андре Рамальо Силва (Филипп Мвене, 62'), Армандо Обиспо, Филипп Макс (Marco Van Ginkel, 85'), Ибраим Сангаре, Джой Веерман, Эрик Гутьеррес (Гус Тиль, 62'), Исмаэль Сайбари (Винисиус, 76'), Люк де Йонг (Xavi Simons, 46'), Коди Матес Гакпо Глазго Рейнджерс: Райан Кент, Antonio Colak (Fashion Sakala, 90'), Малик Тилльман, Том Лоуренс (Скотт Райт, 73'), Глен Камара (Скотт Эрфилд, 73'), Крис Башам, Борна Баришич, Джеймс Сэндс, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Jon Mclaughlin Предупреждения: Андре Рамальо Силва (27'), Крис Башам (64'), Райан Кент (66'), Филипп Мвене (69'), Борна Баришич (72'), Армандо Обиспо (84'), Marco Van Ginkel (88'), Xavi Simons (90 + 5')

    В первом матче команды сыграли вничью 2:2, и по сумме двух матчей команда из Глазго вышла в групповой этап турнира.

    Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет в Стамбуле 25 августа.

    «ПСВ Эйндховен» отправится в групповой раунд Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 26 августа.

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