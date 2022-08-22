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    Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера «РБ Лейпцига»

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    Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера «Лейпцига» из-за провального старта нового сезона своей команды, сообщает Bild.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Команда в стартовых трех турах Бундеслиги набрала 2 очка, а также проиграла «Баварии» (3:5) матч за Суперкубок. Поэтому на него большое давление со стороны руководства клуба. Генеральный директор Оливер Минцлафф говорит, что команда плохо начала этот сезон.

    Отмечается, что внутри клуба Тедеско высоко ценится за его усердие. Он приходит на тренировочную базу первым утром и уходит последним вечером. Он также имеет очень хорошие отношения с командой и много общается с игроками. Также он выиграл первый титул в истории клуба.

    Утверждается, что 36-летний тренер точно будет работать до игры Бундеслиги с «Вольфсбургом», назначенной на 27 августа.

    После трех туров чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка.

    Свой пост 36-летний специалист занимает с 9 декабря 2021 года.

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