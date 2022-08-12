Тренер «Торино» прокомментировал переход Миранчука

Главный тренер «Торино»считает, что уесть преимущество перед другими новичками команды. Кроме россиянина в клуб пришли

«Команда еще не до конца укомплектована. Тенденция такая же, как и в прошлом году: мы берем хороших игроков, которые не очень проявили себя в последнее время. Но мы надеемся, что Радонич, Миранчук, Влашич и Лазаро смогут внести большой вклад.

У Миранчука есть преимущество, потому что он работал с Гасперини и знает определенные игровые концепции. Так что мне гораздо проще вставить его, чем других новичков. Он сразу почувствует себя в своей тарелке, даже если сыграет несколько минут. Дальше все зависит от способности игрока учиться», — приводятся слова Юрича на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.