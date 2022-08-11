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    Юран: Мне предложили расторгнуть контракт, я сказал — окей

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал подробности своего ухода из подмосковного клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Руководство «Химок» приняло решение расстаться с Юраном, несмотря на то, что команда под его руководством набрала семь очков в четырех первых турах РПЛ.

    «У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт.

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    • Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописано в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

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