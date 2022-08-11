Юран: Мне предложили расторгнуть контракт, я сказал — окей

Бывший главный тренер «Химок»рассказал подробности своего ухода из подмосковного клуба.

Руководство «Химок» приняло решение расстаться с Юраном, несмотря на то, что команда под его руководством набрала семь очков в четырех первых турах РПЛ.

«У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт.

Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописано в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».