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    • Тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от мата 5-го тура РПЛ против «Зенита»
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    Тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от мата 5-го тура РПЛ против «Зенита»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о готовности своей команды перед важным матчем 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «армейцы» сыграют с питерским «Зенитом».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Безусловно, мы понимаем, какая игра нас ждёт. "Зенит" — бессменный чемпион последних лет, он играет у себя дома при хорошей поддержке зрителей. Тем интереснее! Выступать при полных трибунах — радость и удовольствие.

    Отсутствие Клаудиньо? Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав "Зенита" очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск.

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