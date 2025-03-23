23 марта в финале плей-офф дивизиона A/B Лиги наций по футболу сыграют Бельгия и Украина. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Украина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгийцы слабо выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Бельгия в 6 турах группового этапа набрала всего 4 очка. Причем команда пропустила в свои ворота 9 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Бельгийцы вчистую уступили Украине (1:3).

При этом чуть ранее бельгийцы проиграли Израилю (0:1). Да и поединок с Италией завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах Бельгия разжилась одной ничьей. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Юри Тилеманс — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Бельгийцы просто обязаны выигрывать с разницей в два и более мячей. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Украиной для команды традиционно складываются неудачно. В двух очных поединках Бельгия по разу проиграла и сыграла вничью.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стремиться забить быстрый мяч. Бельгийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

Украина

Турнирное положение: Украинцы групповой этап Лиги наций провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Украина в 6 поединках набрала 8 очков. При этом команда Сергея Реброва в этих матчах отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. Украина одолела сборную Бельгии (3:1).

До того команда переиграла крепких албанцев (2:1). А вот встреча с Грузией завершилась боевым паритетом (1:1).

Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Алексей Сыч, Ефим Конопля — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе украинцы выглядят весьма выгодно. Состав команды буквально начинен сильными атакующими исполнителями.

К слову, Украина в первой встрече добыла волевую победу. Уступая бельгийцам, во втором тайме «желто-синие» отгрузили в их ворота 3 мяча.

Имея весьма крепкий по именам состав, Украина не собирается действовать сугубо на удержание преимущества в два мяча. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком стабильным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Украинцы весьма эффективны как раз в контригре.

Статистика для ставок

Украинцы победили в 2 своих последних поединках

Бельгия проиграла в 4 последних матчах

Бельгийцы еще ни разу не обыгрывали «желто-синих»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Украинцы вполне способны преуспеть в игре на контратаках.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Украина нынче имеет психологическое преимущество над оппонентом.

Ставка: Украина не проиграет за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 4.75