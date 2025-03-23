Бельгия
Украина
Бельгия
Турнирное положение: Бельгийцы слабо выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Бельгия в 6 турах группового этапа набрала всего 4 очка. Причем команда пропустила в свои ворота 9 мячей.
Бельгия — Украина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Бельгийцы вчистую уступили Украине (1:3).
При этом чуть ранее бельгийцы проиграли Израилю (0:1). Да и поединок с Италией завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах Бельгия разжилась одной ничьей. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Юри Тилеманс — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Бельгийцы просто обязаны выигрывать с разницей в два и более мячей. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с Украиной для команды традиционно складываются неудачно. В двух очных поединках Бельгия по разу проиграла и сыграла вничью.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стремиться забить быстрый мяч. Бельгийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
Украина
Турнирное положение: Украинцы групповой этап Лиги наций провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем Украина в 6 поединках набрала 8 очков. При этом команда Сергея Реброва в этих матчах отличилась 8 результативными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. Украина одолела сборную Бельгии (3:1).
До того команда переиграла крепких албанцев (2:1). А вот встреча с Грузией завершилась боевым паритетом (1:1).
Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Алексей Сыч, Ефим Конопля — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе украинцы выглядят весьма выгодно. Состав команды буквально начинен сильными атакующими исполнителями.
К слову, Украина в первой встрече добыла волевую победу. Уступая бельгийцам, во втором тайме «желто-синие» отгрузили в их ворота 3 мяча.
Имея весьма крепкий по именам состав, Украина не собирается действовать сугубо на удержание преимущества в два мяча. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком стабильным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Украинцы весьма эффективны как раз в контригре.
Статистика для ставок
- Украинцы победили в 2 своих последних поединках
- Бельгия проиграла в 4 последних матчах
- Бельгийцы еще ни разу не обыгрывали «желто-синих»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.10Германия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.85Грузия — Армения: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Украинцы вполне способны преуспеть в игре на контратаках.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Украина нынче имеет психологическое преимущество над оппонентом.
Ставка: Украина не проиграет за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.
Ставка: Ничья за 4.75