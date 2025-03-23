В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги наций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Германия — Италия

Футбол. Лига наций

На четырёх последних крупных международных турнирах сборная Германии осталась без наград. В бундестим нацелены исправить ситуацию. Сейчас есть возможность выиграть Лигу наций.

На групповом этапе Германия набрала 14 из 18 возможных очков. Это позволило команде занять первое место в квартете.

В первом четвертьфинальном матче Италия проиграла со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в гостях. Итальянцам будет крайне трудно переломить ход противостояния.

На групповом этапе Лиги наций подопечные Лучано Спаллетти набрали 13 из 18 возможных очков, заняв второе место в квартете. В предстоящей встрече нужно идти вперед и наверстывать упущенное. Получится ли у Италии взять реванш?

Ставка: ТМ 3.5 за 1.40.

Испания — Нидерланды

Футбол. Лига наций

В первом матче Испания очень хотела победить, но не вышло. Гости владели большим территориальным преимуществом, наиграв по индексу xG на 1,48. В Роттердаме испанцы 15 раз пробили в направлении ворот и шесть раз попали в створ, но выиграть так и не смогли.

Нужно добиваться успеха в ответном матче. Безусловно, дома у Испании немалые шансы на победу. Вряд ли оранжевым снова так повезет.

В группе Лиги наций Нидерланды по итогам шести сыгранных туров заняли вторую позицию в квартете 3. У оранжевых были две победы и три ничьи. При этом команда Рональда Кумана потерпела одно поражение.

Прогнозы и ставки на футбол

Конечно, гости не будут сдаваться. Первый матч показал, что Нидерланды выглядят очень неплохо. Стоит отметить, что за четыре последних матча против испанцев оранжевые не потерпели ни одного поражения. Нидерланды не уступают Испании с 2010 года.

Ставка: Победа Испании за 1.72.

Франция — Хорватия

Футбол. Лига наций

В первом матче Франция неожиданно уступила 0:2. Нужно брать реванш. В состав трехцветных вернулся Килиан Мбаппе. Ранее форвард пропустил два предыдущих сбора команды из-за конфликта с Дидье Дешамом.

Однако первый матч в Хорватии не сложился. Трехцветные создали немало моментов и вполне могли победить, но виктория досталась сопернику. Однако на своем поле Франция будет гораздо активнее.

Хорваты в домашнем поединке выложились на все сто процентов. Во Франции легче не будет. Да, есть преимущество в два гола, но трехцветные могут его быстро отыграть. Хорватам следует максимально надежно сыграть в обороне.

Хорватия уже дважды обыгрывала Францию и оба раза в последних двух встречах. Серия вряд ли продолжится. Подопечные Дидье Дешама должны победить, однако получится ли пройти дальше? Всё будет зависеть от удачной игры сборной Франции в атаке.

Ставка: Победа Франции за 1.43.

Общий коэффициент — 3.44.