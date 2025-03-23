ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКарпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге Уругвай — АргентинаАргентина без Месси обыграла Уругвай: вопрос выхода на ЧМ решён Лионель МессиСтарость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»
  • 19:01
    • Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить БАТЭ в товарищеском матче
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина
    Все новости спорта

    Испания и Франция добьются побед, Германия и Италия внимательно сыграют в обороне

    Экспресс дня 23 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Спаллетти
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги наций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Германия — Италия

    Футбол. Лига наций

    На четырёх последних крупных международных турнирах сборная Германии осталась без наград. В бундестим нацелены исправить ситуацию. Сейчас есть возможность выиграть Лигу наций.

    На групповом этапе Германия набрала 14 из 18 возможных очков. Это позволило команде занять первое место в квартете.

  • «Мы слишком рано даём игрокам завершать карьеру». Валерий Непомнящий — о рекорде Дзюбы, рестарте РПЛ и поступке Вендела
  • Эксклюзивное интервью с тренером, выведшим сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • 13/03/2025

    • В первом четвертьфинальном матче Италия проиграла со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в гостях. Итальянцам будет крайне трудно переломить ход противостояния.

    На групповом этапе Лиги наций подопечные Лучано Спаллетти набрали 13 из 18 возможных очков, заняв второе место в квартете. В предстоящей встрече нужно идти вперед и наверстывать упущенное. Получится ли у Италии взять реванш?

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.40.

    Испания — Нидерланды

    Футбол. Лига наций

    В первом матче Испания очень хотела победить, но не вышло. Гости владели большим территориальным преимуществом, наиграв по индексу xG на 1,48. В Роттердаме испанцы 15 раз пробили в направлении ворот и шесть раз попали в створ, но выиграть так и не смогли.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Нужно добиваться успеха в ответном матче. Безусловно, дома у Испании немалые шансы на победу. Вряд ли оранжевым снова так повезет.

  • Лучший пожарный. Раньери удалось вывести «Рому» из кризисного состояния
  • «Джаллоросси» вклинились в борьбу за еврокубковую зону Серии А
  • 15/03/2025

    • В группе Лиги наций Нидерланды по итогам шести сыгранных туров заняли вторую позицию в квартете 3. У оранжевых были две победы и три ничьи. При этом команда Рональда Кумана потерпела одно поражение.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Конечно, гости не будут сдаваться. Первый матч показал, что Нидерланды выглядят очень неплохо. Стоит отметить, что за четыре последних матча против испанцев оранжевые не потерпели ни одного поражения. Нидерланды не уступают Испании с 2010 года.

    Ставка: Победа Испании за 1.72.

    Франция — Хорватия

    Футбол. Лига наций

    В первом матче Франция неожиданно уступила 0:2. Нужно брать реванш. В состав трехцветных вернулся Килиан Мбаппе. Ранее форвард пропустил два предыдущих сбора команды из-за конфликта с Дидье Дешамом.

    Однако первый матч в Хорватии не сложился. Трехцветные создали немало моментов и вполне могли победить, но виктория досталась сопернику. Однако на своем поле Франция будет гораздо активнее.

  • Лига чемпионов: чудеса Доннаруммы, оплошность Альвареса и уверенная победа «Баварии»
  • Подводим итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14/03/2025

    • Хорваты в домашнем поединке выложились на все сто процентов. Во Франции легче не будет. Да, есть преимущество в два гола, но трехцветные могут его быстро отыграть. Хорватам следует максимально надежно сыграть в обороне.

    Хорватия уже дважды обыгрывала Францию и оба раза в последних двух встречах. Серия вряд ли продолжится. Подопечные Дидье Дешама должны победить, однако получится ли пройти дальше? Всё будет зависеть от удачной игры сборной Франции в атаке.

    Ставка: Победа Франции за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.44.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Баптист — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тиранте — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдова — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Люксембург — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Партизан — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Соболенко — Русе
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Руне — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Попырин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Меньшик — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дункан — Пуляев
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тыбура — Паркин
  • Бои
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 23 марта: прогноз и ставка за 3.44, статистика, коэффициенты матча 23.03.202522:45. Испания и Франция добьются побед, Германия и Италия внимательно сыграют в обороне
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры