24 марта в финале плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Панама. Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Панама, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы уверенно прошли в финал плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Команда уверенно одолела канадцев.

При этом Мексика нынче не блещет пресловутой стабильностью. Зато форвард Рауль Хименес сделал дубль в полуфинале.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мексиканцы сумели переиграть Канаду (2:0).

При этом чуть ранее мексиканцы в спарринге уступили «Ривер Плейту» (0:2). Зато поединок с «Интернасьоналем» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика разжилась 3 победами. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Мексиканцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Панамой для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Мексика выиграла 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Мексиканцы постараются максимально воспользоваться преимуществом в классе.

Панама

Турнирное положение: Панамцы все-таки угодили в финал Лиги наций КОНКАКАФ. Команда в предыдущем раунде плей-офф прошла американцев.

Причем Панама в последнее время не блещет стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила 2 раза кряду.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Панама минимально одолела США.

До того команда была разбита чилийцами (1:6). Да и контрольная встреча с «Университарио» завершилась коллизией (1:2).

Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе панамцы выглядят не столь выгодно. Притом, что состав команды по меркам зоны КОНКАКАФ не назовешь звездным.

К слову, Панама не побеждала мексиканцев уже 11 с половиной лет. Причем Панамцы в 4 последних очных встречах уступили «ацтекам».

При этом Панама уже 3 с половиной года не забивают мексиканцам. Да и вообще, тягаться с «ацтеками» команде будет откровенно сложно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Панамцы постараются подловить соперника на контратаке.

Статистика для ставок

Мексика обыграла панамцев в 4 последних очных поединках

Панама до последней победы уступила дважды кряду

Мексиканцы не проигрывают Панаме уже 11 с половиной лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Мексиканцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, да и Мексика традиционно результативно атакует.

Ставка: Победа Мексики в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05