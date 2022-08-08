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    Дубль Суареса помог «Марселю» разгромить «Реймс»

    «Марсель» — «Реймс»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал домашнюю победу над «Реймсом» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Дублем в составе провансальцев отметился колумбийский нападающий Луис Суарес, еще один гол забил защитник Нуну Тавареш.

    Также мяч в свои ворота отправил бельгийский защитник «Реймса» Ваут Фас.

    За гостей отличился английский форвард Фоларин Балогун.

    Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго отыграл за хозяев весь матч, не отметившись результативным действиям.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Реймс 4:1
    Голы: 1:0 Ваут Фас (автогол) (13'), 2:0 Нуну Тавареш (45 + 2'), 3:0 Луис Суарес (75'), 3:1 Фоларин Балогун (84'), 4:1 Луис Суарес (90 + 4') Марсель: Рубен Бланко, Шансель Мбемба, Самуэль Жиго, Леонардо Балерди, Жонатан Клосс (Зеад Колашинац, 83'), Валентин Ронжье, Маттео Гюэндузи (Седрик Бакамбу, 77'), Нуну Тавареш, Жерсон (Димитри Пайет, 77'), Дженгиз Ундер (Жордан Верету, 62'), Аркадиуш Милик (Луис Суарес, 62') Реймс: Арбер Зенели (Kamory Doumbia, 46'), Эль Билал Туре (Фоларин Балогун, 64'), Митчелл ван Берген, Азор Матусива, Emmanuel Agbadou, Маршал Манетси (Martin Adeline, 80'), Bradley Locko, Юнис Абдельхамид, Ваут Фас, Эндрю Гравильон (Алексис Флипс, 77'), Патрик Пенц Предупреждения: Самуэль Жиго (59'), Igor Tudor (71')

    «Марсель» набрал три очка и занимает третьей место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» не набрал очков и занимает девятнадцатую позицию.

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