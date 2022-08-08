«Дженоа» вышел во 2-й раунд Кубка Италии, «Сассуоло» вылетел

В составе победителей дубль в первом тайме оформил исланский полузащитник Альберт Гудмундссон, которому ассистировал нападающий Массимо Кода.
Во втором тайме Массимо Кода отличился сам, реализовав пенальти.
За «Беневенто» голы забивали Камил Глик и Нермин Карич.
Футбол. Италия. Кубок
Дженоа — Беневенто 3:2
Голы: 1:0 Альберт Гудмундссон (35'), 2:0 Альберт Гудмундссон (45'), 2:1 Камил Глик (45 + 3'), 3:1 Massimo Coda (пенальти) (64'), 3:2 Nermin Karic (90 + 6')
В другом матче «Сассуоло» на выезде уступил «Модене» — 2:3.
В составе победителей отличились Диего Фальчинелли и Никола Мости, оформивший дубль.
За гостей голы забили Доменико Берарди и Каан Айхан.
Футбол. Италия. Кубок
Модена — Сассуоло 3:2
Голы: 1:0 Диего Фальчинелли (11'), 2:0 Nicola Mosti (30'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (45 + 2'), 3:1 Nicola Mosti (53'), 3:2 Кан Айхан (88')