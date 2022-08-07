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    Юран: В перерыве я немного вскипел, в головах футболистов мы уже одержали победу

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча с «Торпедо» (3:1) в 4-м туре РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Хороший счет, опасались "Торпедо", готовились. С ними работает хороший специалист, команда опытная, есть исполнители.

    Их неудачный старт не говорит ни о чем. Мы провели начало матча как договаривались с игроками: в первые 15 минут забили гол, были моменты.

    В перерыве я немного вскипел, нельзя допускать такой ситуации, что в головах футболистов мы уже одержали победу.

    Забей "Торпедо" второй мяч — было бы сложнее, так как мы где-то упустили нити игры.

    После перерыва мы добавили, замены сработали, могли еще забить, но в концовке играли по счету, требовалось отдать инициативу и спокойно доиграть концовку.

    Сегодня были тяжелые погодные условия, в любом случае ребята молодцы.

    Момент, который произошел в первом тайме, больше не должен повториться, это чревато. Проанализируем матч, сделаем поправки и будем готовиться к следующей встрече», — сказал Юран клубной пресс-службе.

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