«Верона» и «Венеция» вылетели из Кубка Италии в первом раунде

В матче первого раунда Кубка Италиипотерпела домашнее поражение от— 2:3.

Счет в матче открыли гости на 36-й минуте — отличился полузащитник Дарио Шарич, а на 70-й минуте Марчелло Фальцерано удвоил преимущество.

«Венеция» отыгралась на последних минутах основного времени благодаря дублю 18-летнего исландца Хилмира Микаэльссона, которому ассистировал Андрия Новакович.

Но уже в компенсированное время защитник хозяев Ноа Бадуин срезал мяч в свои ворота.

Футбол. Италия. Кубок Венеция — Асколи 2:3 Голы: 0:1 Dario Saric (36'), 0:2 Marcello Falzerano (70'), 1:2 Hilmir Mikaelsson (88'), 2:2 Hilmir Mikaelsson (89'), 2:3 Noah Baudouin (автогол) (90 + 1')

В другом матче «Верона» потерпела домашнее поражение от «Бари» — 1:4.

«Желто-синие» открыли счет в матче — на 16-й минуте отличился Кевин Ласанья.

Но затем хозяева пропустили четыре мяча, три из которых забил нападающий Валид Чеддира. Еще один мяч на счету Майкла Фолоруншо.

Отметим, что «Верона» с 69-й минуте осталась в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил полузащитник Марко Фараони.