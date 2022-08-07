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    «Верона» и «Венеция» вылетели из Кубка Италии в первом раунде

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Верона Венеция Бари
    В матче первого раунда Кубка Италии «Венеция» потерпела домашнее поражение от «Асколи» — 2:3.

    «Верона»
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    «Верона»

    Счет в матче открыли гости на 36-й минуте — отличился полузащитник Дарио Шарич, а на 70-й минуте Марчелло Фальцерано удвоил преимущество.

    «Венеция» отыгралась на последних минутах основного времени благодаря дублю 18-летнего исландца Хилмира Микаэльссона, которому ассистировал Андрия Новакович.

    Но уже в компенсированное время защитник хозяев Ноа Бадуин срезал мяч в свои ворота.

    Футбол. Италия. Кубок
    Венеция — Асколи 2:3
    Голы: 0:1 Dario Saric (36'), 0:2 Marcello Falzerano (70'), 1:2 Hilmir Mikaelsson (88'), 2:2 Hilmir Mikaelsson (89'), 2:3 Noah Baudouin (автогол) (90 + 1')

    В другом матче «Верона» потерпела домашнее поражение от «Бари» — 1:4.

    «Желто-синие» открыли счет в матче — на 16-й минуте отличился Кевин Ласанья.

    Но затем хозяева пропустили четыре мяча, три из которых забил нападающий Валид Чеддира. Еще один мяч на счету Майкла Фолоруншо.

    Отметим, что «Верона» с 69-й минуте осталась в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил полузащитник Марко Фараони.

    Футбол. Италия. Кубок
    Верона — Бари 1:4
    Голы: 1:0 Кевин Ласанья (16'), 1:1 Michael Folorunsho (30'), 1:2 Walid Cheddira (44'), 1:3 Walid Cheddira (пенальти) (53'), 1:4 Walid Cheddira (78') Удаление: Давиде Фараони (69')
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