«Верона» и «Венеция» вылетели из Кубка Италии в первом раунде

Счет в матче открыли гости на 36-й минуте — отличился полузащитник Дарио Шарич, а на 70-й минуте Марчелло Фальцерано удвоил преимущество.
«Венеция» отыгралась на последних минутах основного времени благодаря дублю 18-летнего исландца Хилмира Микаэльссона, которому ассистировал Андрия Новакович.
Но уже в компенсированное время защитник хозяев Ноа Бадуин срезал мяч в свои ворота.
В другом матче «Верона» потерпела домашнее поражение от «Бари» — 1:4.
«Желто-синие» открыли счет в матче — на 16-й минуте отличился Кевин Ласанья.
Но затем хозяева пропустили четыре мяча, три из которых забил нападающий Валид Чеддира. Еще один мяч на счету Майкла Фолоруншо.
Отметим, что «Верона» с 69-й минуте осталась в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил полузащитник Марко Фараони.