Юлиан Нагельсман: Счастливы, что «Бавария» смогла защитить титул

Главный тренер «Баварии»прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцы переиграли «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

«Я был доволен первым таймом, мы отлично работали с мячом и без него. Лидерство было заслуженным. Во втором тайме стало заметно, что у нас было недостаточно времени на подготовку, но мы заслужили эту победу.

Это была захватывающая игра для болельщиков. Мы хотели оставить след в истории, доказать что-то сами себе. На прошлое неделе ребята провели ряд очень хороших тренировок. Так что победа нам на руку. Мы входим в новый сезон с положительным настроем. Счастливы, что смогли защитить титул», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

«Бавария» в 10-й раз стала обладателем Суперкубка страны. Это рекордный показатель в истории Германии. «Лейпциг» впервые в истории бился за данный трофей.