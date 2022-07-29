Лапорта: Хочу, чтобы Месси завершил карьеру в футболке «Барселоны»

Президент «Барселоны»признался, что по-прежнему рассчитывает на то, чтовернется в каталонский клуб в качестве игрока.

«Все прекрасно понимают, что время Месси в "Барсе" закончилось совсем не так, как нам всем хотелось бы.

И я чувствую себя ответственным за такой финал. Но я все-таки думаю, что это был промежуточный финал и мы воплотим задуманное в реальность.

У нас есть перед ним явный моральный долг. Я хочу, чтобы он закончил карьеру в футболке "Барселоны" и чтобы ему аплодировали за успех во всех сферах», — приводит слова Лапорты AS.

Напомним, прошлым летом Месси подписал с «ПСЖ» контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави просил Лапорту вернуть Месси.