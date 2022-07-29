Экс-аналитик «Краснодара»: Галицкий давно был бы тренером, если бы клуб искал полное соответствие стилю

Бывший руководитель отдела аналитики и статистики «Краснодара»рассказал о влиянии владельца клубана команду.

«Тренеров сравнивают не друг с другом, а на соответствие клубу. Наверное, Мусаев как тренер, прошедший академию, подходит больше, чем Гончаренко, но это все равно не стопроцентное соответствие.

Если бы "Краснодар" его искал, тренером уже давно был бы Галицкий, потому что основной вектор развития связан с ним.

Галицкий никогда не настаивал на реализации своих идей на поле, но, конечно, мысли из его головы могли перетекать в головы тренеров, аналитика, даже игроков. Например, он считал, что центрального полузащитника Сергея Петрова нужно наигрывать на фланге обороны. Сначала все плевались — потом Петров вынужденно закрыл край и остался там, дорос до вызовов в сборную», — приводит слова Малявина Sports.ru.