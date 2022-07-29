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    Экс-аналитик «Краснодара»: Галицкий давно был бы тренером, если бы клуб искал полное соответствие стилю

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    Бывший руководитель отдела аналитики и статистики «Краснодара» Михаил Малявин рассказал о влиянии владельца клуба Сергея Галицкого на команду.

    Сергей Галицкий
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    Сергей Галицкий

    «Тренеров сравнивают не друг с другом, а на соответствие клубу. Наверное, Мусаев как тренер, прошедший академию, подходит больше, чем Гончаренко, но это все равно не стопроцентное соответствие.

    Если бы "Краснодар" его искал, тренером уже давно был бы Галицкий, потому что основной вектор развития связан с ним.

  • Источник: Форвард «Краснодара» может заменить Аллера в дортмундской «Боруссии»
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    • Галицкий никогда не настаивал на реализации своих идей на поле, но, конечно, мысли из его головы могли перетекать в головы тренеров, аналитика, даже игроков. Например, он считал, что центрального полузащитника Сергея Петрова нужно наигрывать на фланге обороны. Сначала все плевались — потом Петров вынужденно закрыл край и остался там, дорос до вызовов в сборную», — приводит слова Малявина Sports.ru.

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