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    Источник: Форвард «Краснодара» может заменить Аллера в дортмундской «Боруссии»

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    Дортмундская «Боруссия» может усилить своей состав форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

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    Немецкий клуб ищет нападающего, чтобы заменить 28-летнего Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка.

    Если потребуется, дортмундцы могут попробовать подписать Мауро Икарди («ПСЖ»), Кшиштофа Пентека («Герта»), Эдина Джеко («Интер») или Кордобу.

    29-летний колумбиец присоединился к «быкам» летом прошлого года. В составе краснодарской команды нападающий сыграл 16 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

    Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для «Боруссии» 31+4 млн евро в начале июля.

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