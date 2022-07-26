Три клуба РПЛ интересуются Лукой Джорджевичем

К черногорскому нападающемуесть интерес от трех клубов РПЛ, рассказал агент футболиста

«Вокруг Луки сейчас ходят множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента.

Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном это предложения из России.

Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту.

Джорджевич последний раз играл в прошлом году. Он восстанавливался от травмы, но это не помешало забить ему за сезон шесть мячей.

Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Сейчас мы рассматриваем все предложения и вместе с футболистом решаем, какой из вариантов лучше.

Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич», — рассказал агент Sport24.

Лука Джорджевич в России играл за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». В прошлом сезоне футболист выступал за датский «Вайле».