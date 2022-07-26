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    Три клуба РПЛ интересуются Лукой Джорджевичем

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    К черногорскому нападающему Луке Джорджевичу есть интерес от трех клубов РПЛ, рассказал агент футболиста Игорь Глушевич.

    Лука Джорджевич
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    Лука Джорджевич

    «Вокруг Луки сейчас ходят множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента.

    Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном это предложения из России.

    Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту.

    Джорджевич последний раз играл в прошлом году. Он восстанавливался от травмы, но это не помешало забить ему за сезон шесть мячей.

    Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Сейчас мы рассматриваем все предложения и вместе с футболистом решаем, какой из вариантов лучше.

    Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич», — рассказал агент Sport24.

    Лука Джорджевич в России играл за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». В прошлом сезоне футболист выступал за датский «Вайле».

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