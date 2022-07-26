Хайкин: Сейчас быть российским спортсменом в Европе непросто

Голкипер норвежского «Буде-Глимт»заявил, что в будущем рассчитывает стать основным вратарем сборной России.

«Одной из моих целей остается представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего. Например, сыграть в официальном матче. Я работаю над этим.

Сейчас быть российским спортсменом в Европе — это непросто. Ситуация очень сложная и за ней очень больно наблюдать каждый день.

Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира», — приводит слова Хайкина The Belfast Telegraph.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Буде-Глимт» — «Линфилд»

В среду, 27 июля, «Буде-Глимт» сыграет против североирландского «Линфилда» в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В первой игре команда Хайкина уступила со счетом 0:1.