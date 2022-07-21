Черчесов прокомментировал поражение команды в матче со «Слованом»

Главный тренер «Ференцвароша»поделился мыслями о результате матча со «Слованом». Его команда вела в счете 1:0, но в итоге уступила 1:2.

«К сожалению, матч протекает не всегда так, как этого хотим мы. Но я могу быть доволен игрой команды, кроме пяти минут. Этот матч не удался, надеюсь, что все изменится на следующей неделе.

Не было предпосылок для того, чтобы мы упустили контроль над игрой. Возможно, немного потеряли концентрацию, когда соперник сравнял счет, но это часть футбола.

У меня есть одна задача — как можно лучше подготовить команду к ответному матчу. Мы потеряли мяч, чем смог воспользоваться "Слован", нам нужно это исправить», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.