Агаларов рассказал, почему перешел в «Ахмат»

Нападающийрассказал, почему решил перейти из «Уфы» в

«Главный фактор — заинтересованность во мне Андрея Викторовича [Талалаева]. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру "Ахмата", философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило.

Талалаев видит меня наконечником атаки — центральным форвардом. Я следил за "Ахматом" в прошлом сезоне. У них много вертикальных атак, прессинга и контратак. Это то, что мне нравится и подходит. Так что все четко.

Отец поддержал мое решение перейти в "Ахмат", как и вся семья. Папе тоже понравилась настойчивость Талалаева и руководителей клуба. Это было ключевым. Еще один важный фактор моего перехода — схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счет этого моя адаптация в "Ахмате" пройдет быстрее», — приводит слова Агаларова Sport24.

Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России, забив 19 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» заплатит за Агаларова 1,5 миллиона евро.