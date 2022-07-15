Мостовой: «Зенит» может недооценить «Химки»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Химками» в первом туре РПЛ.

«В конце прошлого чемпионата "Химки" многим давали бой. Думаю, что матч первого тура с "Зенитом" не станет исключением. Это первая игра сезона, "Химки" играют дома, поэтому кровь из носа они будут стараться.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Химки" — "Зенит"

"Зенит" сейчас находится в эйфорическом настроении после победы в Суперкубке над "Спартаком". И, как часто бывает после таких матчей, команда просто может недооценить соперника», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 15 июля на «Арене Химки», начало — в 20:00 мск.