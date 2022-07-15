«Химки»
В прошлом розыгрыше команда заняла 13-е место, что сыграть в стыковых матчах со «СКА-Энергией» за право остаться в Премьер-лиге.
В гостях подопечные Сергея Юрана уступили со счетом 0:1, дома удалось выиграть с нужным результатом 3:0 и сохранить прописку в элите.
Коэффициенты матча Химки — Зенит
Летом в стан химчан перешли защитник «Локо» Артур Черный и экс-спартаковцы: хавбек Аяз Гулиев и вратарь Митрюшкин. Из «Волги» перебрался полузащитник Дмитрий Малыхин, а из «Уфы» защитник Никитин.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В межсезонье «Химки» в товарищеских встречах дважды сгоняли нулевую ничью с «Велесом» и «Сочи», а также одолели «Енисей» (4:2) и «Торпедо-2» (3:2).
«Зенит»
В межсезонье «Зенит» покинули Дзюба, Крицюк, Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — Кассьера и Родригао.
В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.
В последнем товарищеском матче накануне старта сезона подопечные Сергея Семака в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» — 2:1.
Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.
Прогноз и ставка
На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.00, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Зенита» — 1.38.
«Зенит» выиграл 11 из 12 очных встреч с «Химками», лишь в далеком 2007 году подмосковном клубу удалось свести матч вничью. В прошлом сезоне «Зенит» победил 3:1 на выезде и 1:0 дома.
Команды только вкатываются в сезон и вряд ли стоит ждать голепада. Прогноз:
В пяти последних дуэлях лишь раз был пробит «верх», зато три победы «Зенита» были «сухими». Интересны варианты ставок