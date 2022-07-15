В стартовом матче чемпионата России сезона 2022/23 «Химки» примут на своем поле действующего чемпиона «Зенит». Матч 1-го тура РПЛ пройдет на «Арене Химки» 15 июля и начнется в 20:00 мск. «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В прошлом розыгрыше команда заняла 13-е место, что сыграть в стыковых матчах со «СКА-Энергией» за право остаться в Премьер-лиге.

В гостях подопечные Сергея Юрана уступили со счетом 0:1, дома удалось выиграть с нужным результатом 3:0 и сохранить прописку в элите.

Коэффициенты матча Химки — Зенит 1 8.50 X 5.10 2 1.35 Ставка

Летом в стан химчан перешли защитник «Локо» Артур Черный и экс-спартаковцы: хавбек Аяз Гулиев и вратарь Митрюшкин. Из «Волги» перебрался полузащитник Дмитрий Малыхин, а из «Уфы» защитник Никитин.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В межсезонье «Химки» в товарищеских встречах дважды сгоняли нулевую ничью с «Велесом» и «Сочи», а также одолели «Енисей» (4:2) и «Торпедо-2» (3:2).

«Зенит»

В межсезонье «Зенит» покинули Дзюба, Крицюк, Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — Кассьера и Родригао.

В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.

В последнем товарищеском матче накануне старта сезона подопечные Сергея Семака в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» — 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.00, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Зенита» — 1.38.

«Зенит» выиграл 11 из 12 очных встреч с «Химками», лишь в далеком 2007 году подмосковном клубу удалось свести матч вничью. В прошлом сезоне «Зенит» победил 3:1 на выезде и 1:0 дома.

Команды только вкатываются в сезон и вряд ли стоит ждать голепада. Прогноз: «Зенит» не проиграет низовой матч. .