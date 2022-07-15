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    Удастся ли «Химкам» испортить чемпиону старт сезона РПЛ?

    «Химки» — «Зенит». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, РПЛ, 15 июля 2022 года

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    «Зенит» — «Химки»
    В стартовом матче чемпионата России сезона 2022/23 «Химки» примут на своем поле действующего чемпиона «Зенит». Матч 1-го тура РПЛ пройдет на «Арене Химки» 15 июля и начнется в 20:00 мск. «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Июля 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Химки»

    В прошлом розыгрыше команда заняла 13-е место, что сыграть в стыковых матчах со «СКА-Энергией» за право остаться в Премьер-лиге.

    В гостях подопечные Сергея Юрана уступили со счетом 0:1, дома удалось выиграть с нужным результатом 3:0 и сохранить прописку в элите.

    Коэффициенты матча Химки — Зенит

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
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    Летом в стан химчан перешли защитник «Локо» Артур Черный и экс-спартаковцы: хавбек Аяз Гулиев и вратарь Митрюшкин. Из «Волги» перебрался полузащитник Дмитрий Малыхин, а из «Уфы» защитник Никитин.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В межсезонье «Химки» в товарищеских встречах дважды сгоняли нулевую ничью с «Велесом» и «Сочи», а также одолели «Енисей» (4:2) и «Торпедо-2» (3:2).

    «Зенит»

    В межсезонье «Зенит» покинули Дзюба, Крицюк, Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — Кассьера и Родригао.

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    • В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.

    В последнем товарищеском матче накануне старта сезона подопечные Сергея Семака в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» — 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.00, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Зенита» — 1.38.

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    «Зенит» выиграл 11 из 12 очных встреч с «Химками», лишь в далеком 2007 году подмосковном клубу удалось свести матч вничью. В прошлом сезоне «Зенит» победил 3:1 на выезде и 1:0 дома.

    Команды только вкатываются в сезон и вряд ли стоит ждать голепада. Прогноз: «Зенит» не проиграет низовой матч. .

    В пяти последних дуэлях лишь раз был пробит «верх», зато три победы «Зенита» были «сухими». Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.85 и ТМ 2,5 за 2.30.

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    «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. Удастся ли «Химкам» испортить чемпиону старт сезона РПЛ?
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