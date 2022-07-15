Федотов назвал позиции, которые ЦСКА планирует усилить этим летом

Главный тренер ЦСКАрассказал о летних трансферных планах клуба.

«Трансферы такая вещь: когда тебе кажется, что уже всё готово, они срываются по разным причинам. Уже несколько так развалилось за это окно.

Вы же понимаете — с последними событиями нюансов добавилось. Мы готовились к сезону, осознавая это. Да, мы понимаем, что тем, кого мы приобретём, придётся по ходу сезона встраиваться в команду, на что понадобится время, хоть мы и уповаем на профессионализм.

Сейчас не отыграешь сезон 14 людьми в заявке. У нас тренируется 23 игрока, но каждому футболисту нужна конкуренция.

Нам нужны трансферы на несколько позиций, кроме вратарской. У них как раз с конкуренцией полный порядок. Основные позиции, которые надо усилить — центральный защитник и полузащитник? Да, всё верно», — приводит слова Федотова «Чемпионат».