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    Нападающим «Интера» Эдином Джеко интересуются два клуба АПЛ

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    Боснийский нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко близок к возвращению в английскую Премьер-лигу, информирует La Gazzetta dello Sport.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    Ранее босниец выступал за «Манчестер Сити», сейчас в его услугах заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

    Согласно сведениям источника, «Интер» готов расстаться с 36-летним Джеко ради подписания экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Действующий контракт Эдина с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Напомним, 36-летний Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».

    В 2007 году Джеко дебютировал в составе национальной команды Боснии и Герцеговины (124 матча, 63 гола, 25 ассистов).

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