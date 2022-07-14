Нападающим «Интера» Эдином Джеко интересуются два клуба АПЛ

Боснийский нападающий миланского «Интера»близок к возвращению в английскую Премьер-лигу, информирует La Gazzetta dello Sport

Ранее босниец выступал за «Манчестер Сити», сейчас в его услугах заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Согласно сведениям источника, «Интер» готов расстаться с 36-летним Джеко ради подписания экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Действующий контракт Эдина с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, 36-летний Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».

В 2007 году Джеко дебютировал в составе национальной команды Боснии и Герцеговины (124 матча, 63 гола, 25 ассистов).