«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» во втором контрольном матче

Счет в матче в первом тайме открыл 26-летний нападающий «шмелей» Алексей Каштанов.
Во втором тайме молдавский полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп сравнял счет, реализовав пенальти.
Товарищеские матчи
«Урал» — «Уфа» — 1:1 (1:0)
Голы: Гаджимурадов, 30 (1:0). , Карп, 90 (1:1)«Урал»: Ландаков, Мамин, Бавин, Юшин, Бевеев, Гаджимурадов, Быковский (Колесниченко, 60), Цулукидзе (Щербаков, 46. Мосин, 69), Галанин, Арсентьев (Толкачев, 69), Каштанов
В первом матче уфимский клуб ранее одержал волевую победу над екатеринбургской командой (4:1).
По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Олимп ФНЛ.