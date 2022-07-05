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    «Уфа» сыграла вничью с «Уралом» во втором контрольном матче

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    Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) во втором товарищеском матче дня.

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    Счет в матче в первом тайме открыл 26-летний нападающий «шмелей» Алексей Каштанов.

    Во втором тайме молдавский полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп сравнял счет, реализовав пенальти.

    Товарищеские матчи
    «Урал» — «Уфа» — 1:1 (1:0)
    Голы: Гаджимурадов, 30 (1:0). , Карп, 90 (1:1)«Урал»: Ландаков, Мамин, Бавин, Юшин, Бевеев, Гаджимурадов, Быковский (Колесниченко, 60), Цулукидзе (Щербаков, 46. Мосин, 69), Галанин, Арсентьев (Толкачев, 69), Каштанов

    В первом матче уфимский клуб ранее одержал волевую победу над екатеринбургской командой (4:1).

    По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Олимп ФНЛ.

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