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    Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допустили к РПЛ

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    Пресс-служба РФС опубликовала официальное заявление о допуске стадионов «Факела» и «Оренбурга» до матчей РПЛ.

    Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допустили к РПЛ
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    Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допустили к РПЛ

    «Выданное разрешение позволит футбольному клубу "Факел" выступить в розыгрыше Российской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.

    Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований.

    Также была дана оценка состоянию газону арены на предмет соответствия стандарту РФС "Футбольные поля с натуральным травяным покрытием".

    Кроме того, 30 июня к участию в РПЛ также был допущен стадион "Газовик" в Оренбурге», — говорится в заявлении.

    Стартовые матчи нового розыгрыша турнира пройдут 15-17 июля. «Оренбург» в первом туре примет на своем поле «Крылья Советов», «Факел» проведет первый домашний матч на своем поле 30 июля против «Динамо».

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