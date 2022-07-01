Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допустили к РПЛ

Пресс-служба РФС опубликовала официальное заявление о допуске стадионов «Факела» и «Оренбурга» до матчей РПЛ.

«Выданное разрешение позволит футбольному клубу "Факел" выступить в розыгрыше Российской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.

Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований.

Также была дана оценка состоянию газону арены на предмет соответствия стандарту РФС "Футбольные поля с натуральным травяным покрытием".

Кроме того, 30 июня к участию в РПЛ также был допущен стадион "Газовик" в Оренбурге», — говорится в заявлении.

Стартовые матчи нового розыгрыша турнира пройдут 15-17 июля. «Оренбург» в первом туре примет на своем поле «Крылья Советов», «Факел» проведет первый домашний матч на своем поле 30 июля против «Динамо».