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    «Челси» на выезде проиграл «Эвертону»

    «Эвертон» — «Челси»: счет 1:0, обзор голов

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    «Эвертон» принимал «Челси» в матче 35 тура чемпионата Англии и одержал победу с минимальным счетом 1:0.

    Ришарлисон
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    Ришарлисон

    Единственный мяч в поединке был забит на 47 минуте. Отметился бразилец Ришарлисон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Челси 1:0
    Гол: 1:0 Ришарлисон (46') Эвертон: Джордан Пикфорд, Алекс Айуоби, Шеймус Коулман, Йерри Мина, Мэйсон Холгейт, Виталий Миколенко, Энтони Гордон, Абдулайе Дукуре, Фабиан Делф, Демарай Грей, Ришарлисон Челси: Кай Хаверц, Тимо Вернер, Мэйсон Маунт, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Эдуард Менди Предупреждения: Антонио Рюдигер (17'), Мэйсон Маунт (36'), Шеймус Коулман (38'), Сесар Аспиликуэта (38'), Фабиан Делф (45 + 2'), Маркос Алонсо (76'), Кай Хаверц (83'), Мэйсон Холгейт (90 + 6')

    У «Челси» 66 очков. Он по-прежнему занимает 3 место в таблице АПЛ. У «Эвертона» 32 очка. Команда Фрэнка Лэмпарда находится в зоне вылета на 18 позиции.

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