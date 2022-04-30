Билялетдинов: «Рубин» после матча против «Сочи» может упасть в зону стыков

Ринат Билялетдинов Фото: globallookpress.com
«Шансы на победу у команд одинаковые. "Сочи" бьется за третье место, до "Динамо" им будет тяжело добраться.
"Рубин" рискует упасть в зону стыков, потому что "Химки" на пятки наступают.
Не без изъянов действие в обороне у обеих команд. Надо постараться заставить ошибиться и той, и другой команде. Будет бескомпромиссная игра. Я ожидаю интересного матча», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».
Матч «Рубин» — «Сочи» пройдет 30 апреля в Казани, начало — в 14:00 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Рубин» — «Сочи».