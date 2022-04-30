Билялетдинов: «Рубин» после матча против «Сочи» может упасть в зону стыков

Бывший главный тренер «Рубина»считает, что казанский клуб проиграетв 27-м туре РПЛ.

«Шансы на победу у команд одинаковые. "Сочи" бьется за третье место, до "Динамо" им будет тяжело добраться.

"Рубин" рискует упасть в зону стыков, потому что "Химки" на пятки наступают.

Не без изъянов действие в обороне у обеих команд. Надо постараться заставить ошибиться и той, и другой команде. Будет бескомпромиссная игра. Я ожидаю интересного матча», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Матч «Рубин» — «Сочи» пройдет 30 апреля в Казани, начало — в 14:00 мск.

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