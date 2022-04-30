ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 20:24
    • СМИ: Рангник готов возглавить сборную Австрии
  • 19:37
    • Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 19:23
    • Канада проиграла Финляндии в четвертьфинале юниорского ЧМ, Чехия победила Швейцарию
    Все новости спорта

    Поединок обещает быть голевым

    «Рубин» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, РПЛ, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи»
    В 27-м туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» в домашнем матче сыграет против «Сочи». Игра пройдет 30 апреля и начнется в 14:00 мск. «Рубин» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •

    «Рубин»

    «Рубин» с 29 набранными очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись всего лишь на балл от зоны переходных матчей, а прямой вылет он обходит на семь пунктов.

    После зимнего перерыва команда из Казани сперва смогла выиграть дома 2:1 у «Ахмат». После чего выдала 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которую начала с четырех фиаско подряд.

    Коэффициенты матча Рубин — Сочи

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    После этого «рубиновые» расписала мировую 1:1 в Москве со «Спартаком», а в минувшем туре наконец-то смогли победить, обыграв в родных стенах тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Рубин» пять раз побеждал, два поединка завершил вничью и потерпел шесть неудач.

    «Сочи»

    В турнирной таблице РПЛ «Сочи» за пять туров до финиша находится на четвертом месте, имея в копилке 46 баллов. На две первые строчки команда уже вряд ли способна претендовать, а вот за третье вполне может побороться, так как отстает от него на очко.

    После зимнего перерыва «южане» потерпели только одно поражение, которое было месяц тому назад в родных стенах от «Крыльев Советов» 2:3. Еще они трижды расписали мировую и одержали четыре победных результата.

  • Где «Спартак» — там скандал. Карпин обыграл красно-белых, но все обсуждают судейство
  • Реакция спортивных СМИ на гостевое поражение «Спартака» от «Ростова»
  • 25/04/2022

    • В прошлом туре чемпионата сочинский клуб на своей территории смог переиграть грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, а игровым днем ранее он поделил очки с московским «Локомотивом», сыграв 2:2 дома.

    В 12 выездных встречах данного розыгрыша РПЛ «Сочи» смог выиграть в половине из них, два раза он еще сыграл вничью и потерпел четыре фиаско.

    В первом круге виктория была на стороне «Рубина» 2:1, а в прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 2:3.

    Прогноз и ставка на «Рубин» — «Сочи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 2.11.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Рубина» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.64.

    Четыре из пяти последних очных матчей эти команды забивали друг другу не менее трех голов. Да и в последнее время игры с их участием зачастую приносят верхи. В общем, прогнозируем здесь тотал голов больше 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Универсидад Католика — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Поединок обещает быть голевым
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры