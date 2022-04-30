В 27-м туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» в домашнем матче сыграет против «Сочи». Игра пройдет 30 апреля и начнется в 14:00 мск. «Рубин» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» с 29 набранными очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись всего лишь на балл от зоны переходных матчей, а прямой вылет он обходит на семь пунктов.

После зимнего перерыва команда из Казани сперва смогла выиграть дома 2:1 у «Ахмат». После чего выдала 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которую начала с четырех фиаско подряд.

Коэффициенты матча Рубин — Сочи 1 3.25 X 3.45 2 2.20 Ставка

После этого «рубиновые» расписала мировую 1:1 в Москве со «Спартаком», а в минувшем туре наконец-то смогли победить, обыграв в родных стенах тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Рубин» пять раз побеждал, два поединка завершил вничью и потерпел шесть неудач.

«Сочи»

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» за пять туров до финиша находится на четвертом месте, имея в копилке 46 баллов. На две первые строчки команда уже вряд ли способна претендовать, а вот за третье вполне может побороться, так как отстает от него на очко.

После зимнего перерыва «южане» потерпели только одно поражение, которое было месяц тому назад в родных стенах от «Крыльев Советов» 2:3. Еще они трижды расписали мировую и одержали четыре победных результата.

В прошлом туре чемпионата сочинский клуб на своей территории смог переиграть грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, а игровым днем ранее он поделил очки с московским «Локомотивом», сыграв 2:2 дома.

В 12 выездных встречах данного розыгрыша РПЛ «Сочи» смог выиграть в половине из них, два раза он еще сыграл вничью и потерпел четыре фиаско.

В первом круге виктория была на стороне «Рубина» 2:1, а в прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 2:3.

Прогноз и ставка на «Рубин» — «Сочи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 2.11.

На викторию «Рубина» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.64.

Четыре из пяти последних очных матчей эти команды забивали друг другу не менее трех голов. Да и в последнее время игры с их участием зачастую приносят верхи. В общем, прогнозируем здесь тотал голов больше 2,5.