Где «Спартак» — там скандал. Карпин обыграл красно-белых, но все обсуждают судейство

«Ростов» на своём поле обыграл «Спартак» — 3:2. Спартаковцы по ходу встречи дважды отыгрывались, но в концовке ростовчане вырвали победу благодаря голу Соу с 11-метровой отметки. Отметим, что во втором тайме арбитр Мешков отменил гол спартаковца Игнатова и назначил два пенальти в ворота красно-белых.

Первый тайм за «Ростовом»

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отмечает преимущество ростовчан до перерыва и не видит разницы между «Спартаком» Ваноли и «Спартаком» Витории.

«В стартовые 15 минут матча в Ростове казалось, что банда Карпина просто уничтожит красно-белых. Перекладина от Калинина, гол Тугарева, невообразимая игра Чернова и Кофрие — вот так "Спартак" начал важную встречу. Да, Соболев быстро ответил шедевром на гол ростовчан, но команде это не помогло.

Любая атака "Спартака" до перерыва заканчивалась передачей назад, если с мячом вдруг не оказывался Бакаев. Старался и был полезен Мартинс, Соболев сверкнул голом и снова уснул, а все остальные были просто незаметны. Кто-то видел на поле Игнатова или Зобнина? Михаил редко оказывался с мячом, а Роман часто просто не успевал за соперником и оказывался в полупозиции.

Классен во второй раз вышел в основе, но после 45 минут именно он был ближе всех к замене. Леон много ошибался и давал минимум пользы впереди. Как вообще команда может играть через фланги, если там не имеющий опыта и атакующих скиллов Кофрие и парень-дебютант, который явно очень сильно нервничает? После ухода Мозеса правый фланг станет одной из самых проблемных позиций. И надежды, что Виктор останется, почти нет — по моей информации, представители игрока активно ищут варианты, чтобы покинуть Россию. Не сомневаюсь, варианты будут найдены».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Выиграть и превосходить по игре такого соперника — от этого удовлетворение есть. Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач, в отличие от «Спартака», который грузил мяч на Соболева, они подбирали мяч и даже не пытались… Этим «Спартак» удивил. За такие деньги с такими игроками играть вот так. Вызывает удивление, честно говоря. Почему «Ростов» почти не атаковал после забитого мяча? Думаю, это вина «Ростова». Мне понятна причина. Гол пропустили, который не вытекал из хода игры. Это объяснимо, ребята молодые, и вдруг, как ушат холодной воды, без моментов и подходов к нашей штрафной сравняли счет. Соболев просто продавил чисто физически Мелехина. Это выбило из колеи.

Ставка Ваноли на Соболева сработала

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что «Спартаку» удалось прийти в себя и выровнять игру к концовке первого тайма.

«В стартовые минуты на поле была только одна команда. "Ростов" владел подавляющим преимуществом, хозяева были мобильнее и предприимчивее. "Спартак" вообще не мог зацепиться за мяч и абсолютно закономерно пропустил. Тугарев собрал перед собой всех защитников "Спартака" и сквозь них отправил мяч в сетку. Много вопросов по этому голу к Чернову и Кофрие. В тот момент казалось, что "Спартак" идет на разгромное поражение, минимум на 0:3.

Но буквально в ответной атаке красно-белые забили: Соболев изящно разобрался в штрафной и забил классный гол. Эффекта моменту добавил рукописный баннер на ростовской трибуне "Игра твоей мечты". Кстати, Соболев был единственным, кто из этого состава не вышел в старте на кубковое дерби. Ваноли предпочел российского форварда Николсону, и игра очень быстро доказала правоту итальянца. После этого матч стал абсолютно равным.

Открытием первого тайма стал Мартинс. За пару месяцев в "Спартаке" он зарекомендовал себя как цепкий и атлетичный опорник, который не слишком хорош на мяче. Но в Ростове Мартинс внезапно одинаково успешно закрыл все роли в центральной зоне — и разрушителя, и "бокс-ту-бокс", и плеймейкера. Результативную подачу на Соболева, кстати, выполнял именно он».

Паоло Ваноли Главный тренер московского «Спартака» Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы. Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, все было по игре. Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем все как всегда.

Два отмененных гола «Спартака»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов также отмечает, что «Спартак» сумел прийти в себя после провального старта матча, а вот к судейству после перерыва возникли вопросы.

«При 1:1 "Спартак" перехватил преимущество, а Ваноли, судя по всему, чуть-чуть скорректировал задачи игроков. Красно-белые улучшили контроль мяча, стали создавать опасность. "Ростов" чудом избежал пропущенного от Михаила Игнатова гола — благодаря штанге и офсайду сыгравшего на добивании Самуэля Жиго. В результате к перерыву получилась ничья и по счёту, и по статистике ударов — 6:6 (в створ — 3:1). Ещё один запоминающийся эпизод этих 45 минут — жёлтая карточка итальянскому тренеру "Спартака" за претензии к судьям.

Судя по началу второго тайма, Карпин лучше донёс свои идеи до футболистов в перерыве, нежели Ваноли свои. "Ростов" опять энергичнее включился в игру на первых минутах, а Комличенко имел сумасшедший момент. Нападающему нужно было просто забивать, а не падать на пенальти. VAR доказал, что фола со стороны голкипера Александра Максименко не было. И тут ростовчане неожиданно пропустили!

Очередной спорный судейский момент в матче "Спартака" случился на 52-й минуте. Стоило ли отменять гол Игнатова, ведь мяч попал ему в руку от головы соперника? Трактовки подобных эпизодов продолжают вызывать вопросы. Похожая история была в кубковом дерби, где красно-белые получили пенальти, несмотря на то что мяч попал в руку Яке Бийолу от его же собственного тела. Для арбитров обе такие руки — нарушения правил. В любом случае необходимо отметить прекрасную передачу Зелимхана Бакаева и новую ошибку Сильянова, который и офсайд не сделал, и Игнатова потерял».

Станислав Сухина Бывший арбитр чемпионата России Я считаю, что все решения были приняты верно. Схожий эпизод с игрой рукой в центре поля в чемпионате Англии и засчитанный гол? Значит, в чемпионате Англии ошиблись.

Карпину просто безбожно везёт!

Обозреватель Sportbox.ru Глеб Томашевский изо всех сил намекает, что судейство матча было предвзятым по отношению к «Спартаку», что сказалось на итоговом результате.

«В концовке встречи везение "Ростова" достигло немыслимых масштабов. Дмитрий Полоз обыграл Максимилиано Кофрие в штрафной "Спартака", а бельгиец неудачно выставил ногу и снёс форварда хозяев. Мешков поначалу сказал Полозу подниматься, но затем засомневался в своём решении. В ухо арбитру нашептали, что стоит посмотреть повтор. Мешков посмотрел и уверенно указал на точку. Удивительное решение, учитывая, что в подобном эпизоде в начале встречи он выписал игроку "Ростова" Кириллу Щетинину жёлтую карточку за симуляцию!

Полоз спокойно переиграл Александра Максименко с точки, и хозяева во второй раз вышли вперёд. "Спартак" продолжал давить и мог сравнивать счёт. На этот раз не Соболев, а Бакаев не сумел решить вернейший момент — спас Сергей Песьяков. Но "Спартак" всё-таки забил. После розыгрыша углового вышедший на замену Руслан Литвинов не оставил голкиперу шансов, пробив из-за пределов штрафной. "Вот она, справедливость!" — подумали в тот момент многие.

Но "Ростов" продолжал пользоваться своим странным везением. И проводником магии вновь стал… ну, конечно, Мешков! Ничего нового: Александр Сильянов прорывается в штрафную и натыкается на Самюэля Жиго. На этот раз судья не идёт к монитору — он сам всё знает. Справедливости ради, тут без вопросов, француз действительно нарушил. Али Соу, пусть и немного нервно, реализовал 11-метровый».

Ашот Хачатурянц Президент РПЛ Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством.

И снова судьи виноваты?

Обозреватель «Советского Спорта» Ярослав Николаев признает, что судейство было сомнительным, но закономерно указывает, что в опасной близи от зоны вылета красно-белые оказались не из-за этого матча.

«Зрелище на левом берегу Дона оказалось ярким, а развязка так и вовсе вышла драматичной! Спартаковцы по ходу матча сравнивали счет дважды — в первом тайме и во втором. Правда, разговоров о том, что главным героем матча снова стал судья, будет — тут к гадалке не ходи — хоть отбавляй. И дело даже не в том, что в концовке ростовчане вырвали победу благодаря голу Соу с сомнительного пенальти. Дело в том, что пенальти назначался дважды, голы "Спартака" отменялись…

Да, как шутят сегодня многие блогеры, нет ничего стабильнее в нашем футболе скандального судейства, но шутки шутками, а никакой судья тебя из группы лидеров поближе к зоне вылета не опустит. А от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ красно-белых теперь и вовсе всего три очка отделяют. И это при том, что куча соседей по таблице свои очки в этом туре исправно взяли».

Андрей Ещенко Член тренерского штаба «Спартака» Закономерный результат? Конечно, нет. Столько моментов было. Даже не считаю судейские ошибки. Мы проиграли не из-за судьи, надо было забивать самим.

Почему Карпин так едко высказался о «Спартаке»?

Автор Sport24 Марк Бессонов проводит тактический разбор игры «Спартак» и признает справедливой критику Валерия Карпина в адрес красно-белых.

«Карпин прав — как минимум в первом тайме "Спартак" даже не пытался разыгрывать мяч и при первой же возможности лупил его вперед. И это при очень посредственном прессинге со стороны "Ростова" — 14,8 PPDA со "Спартаком" при 10,26 в среднем в сезоне (чем ниже цифры, тем интенсивнее прессинг).

Аномальное число выносов верхом на Соболева отражает и статистика. Больше всего передач Александр получил от левого латераля Леона Классена — 7. Второе и третье места (по 6) делят центральный защитник Джикия и вратарь Максименко. Для сравнения, от партнеров по атаке Игнатова и Бакаева форвард получил всего по 2 паса.

Это реально дикие цифры, подчеркивающие игровые проблемы "Спартака". Проблема с оторванностью игроков атаки от остальной команды сопровождает красно-белых на протяжении всего сезона. При Ваноли ситуация не улучшается, а матч с "Ростовом" стал лакмусовой бумажкой, через которую комбинационная импотенция "Спартака" проступила уж слишком очевидно.

Но у Ваноли есть оправдание — недостаток кадров, умеющих качественно двигать мяч низом. Схемы 3-4-3 и 3-5-2, которые использует Ваноли, предполагает наличие двух центральных полузащитников, как минимум один из которых должен быть метрономом атак команды — раскидывать мячи по флангам, открываться под передачи от ЦЗ и задавать темп игры.

Сейчас в "Спартаке" такого футболиста нет — Умяров травмирован, Литвиновым затыкают то центр обороны, то левый фланг, Пруцев еще сырой, а Зобнину и Перейре банально не хватает скиллов при работе с мячом».