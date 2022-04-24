Где «Спартак» — там скандал. Карпин обыграл красно-белых, но все обсуждают судейство

Первый тайм за «Ростовом»
Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отмечает преимущество ростовчан до перерыва и не видит разницы между «Спартаком» Ваноли и «Спартаком» Витории.
«В стартовые 15 минут матча в Ростове казалось, что банда Карпина просто уничтожит красно-белых. Перекладина от Калинина, гол Тугарева, невообразимая игра Чернова и Кофрие — вот так "Спартак" начал важную встречу. Да, Соболев быстро ответил шедевром на гол ростовчан, но команде это не помогло.
Любая атака "Спартака" до перерыва заканчивалась передачей назад, если с мячом вдруг не оказывался Бакаев. Старался и был полезен Мартинс, Соболев сверкнул голом и снова уснул, а все остальные были просто незаметны. Кто-то видел на поле Игнатова или Зобнина? Михаил редко оказывался с мячом, а Роман часто просто не успевал за соперником и оказывался в полупозиции.
Классен во второй раз вышел в основе, но после 45 минут именно он был ближе всех к замене. Леон много ошибался и давал минимум пользы впереди. Как вообще команда может играть через фланги, если там не имеющий опыта и атакующих скиллов Кофрие и парень-дебютант, который явно очень сильно нервничает? После ухода Мозеса правый фланг станет одной из самых проблемных позиций. И надежды, что Виктор останется, почти нет — по моей информации, представители игрока активно ищут варианты, чтобы покинуть Россию. Не сомневаюсь, варианты будут найдены».
Ставка Ваноли на Соболева сработала
Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что «Спартаку» удалось прийти в себя и выровнять игру к концовке первого тайма.
«В стартовые минуты на поле была только одна команда. "Ростов" владел подавляющим преимуществом, хозяева были мобильнее и предприимчивее. "Спартак" вообще не мог зацепиться за мяч и абсолютно закономерно пропустил. Тугарев собрал перед собой всех защитников "Спартака" и сквозь них отправил мяч в сетку. Много вопросов по этому голу к Чернову и Кофрие. В тот момент казалось, что "Спартак" идет на разгромное поражение, минимум на 0:3.
Но буквально в ответной атаке красно-белые забили: Соболев изящно разобрался в штрафной и забил классный гол. Эффекта моменту добавил рукописный баннер на ростовской трибуне "Игра твоей мечты". Кстати, Соболев был единственным, кто из этого состава не вышел в старте на кубковое дерби. Ваноли предпочел российского форварда Николсону, и игра очень быстро доказала правоту итальянца. После этого матч стал абсолютно равным.
Открытием первого тайма стал Мартинс. За пару месяцев в "Спартаке" он зарекомендовал себя как цепкий и атлетичный опорник, который не слишком хорош на мяче. Но в Ростове Мартинс внезапно одинаково успешно закрыл все роли в центральной зоне — и разрушителя, и "бокс-ту-бокс", и плеймейкера. Результативную подачу на Соболева, кстати, выполнял именно он».
Два отмененных гола «Спартака»
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов также отмечает, что «Спартак» сумел прийти в себя после провального старта матча, а вот к судейству после перерыва возникли вопросы.
«При 1:1 "Спартак" перехватил преимущество, а Ваноли, судя по всему, чуть-чуть скорректировал задачи игроков. Красно-белые улучшили контроль мяча, стали создавать опасность. "Ростов" чудом избежал пропущенного от Михаила Игнатова гола — благодаря штанге и офсайду сыгравшего на добивании Самуэля Жиго. В результате к перерыву получилась ничья и по счёту, и по статистике ударов — 6:6 (в створ — 3:1). Ещё один запоминающийся эпизод этих 45 минут — жёлтая карточка итальянскому тренеру "Спартака" за претензии к судьям.
Судя по началу второго тайма, Карпин лучше донёс свои идеи до футболистов в перерыве, нежели Ваноли свои. "Ростов" опять энергичнее включился в игру на первых минутах, а Комличенко имел сумасшедший момент. Нападающему нужно было просто забивать, а не падать на пенальти. VAR доказал, что фола со стороны голкипера Александра Максименко не было. И тут ростовчане неожиданно пропустили!
Очередной спорный судейский момент в матче "Спартака" случился на 52-й минуте. Стоило ли отменять гол Игнатова, ведь мяч попал ему в руку от головы соперника? Трактовки подобных эпизодов продолжают вызывать вопросы. Похожая история была в кубковом дерби, где красно-белые получили пенальти, несмотря на то что мяч попал в руку Яке Бийолу от его же собственного тела. Для арбитров обе такие руки — нарушения правил. В любом случае необходимо отметить прекрасную передачу Зелимхана Бакаева и новую ошибку Сильянова, который и офсайд не сделал, и Игнатова потерял».
Карпину просто безбожно везёт!
Обозреватель Sportbox.ru Глеб Томашевский изо всех сил намекает, что судейство матча было предвзятым по отношению к «Спартаку», что сказалось на итоговом результате.
«В концовке встречи везение "Ростова" достигло немыслимых масштабов. Дмитрий Полоз обыграл Максимилиано Кофрие в штрафной "Спартака", а бельгиец неудачно выставил ногу и снёс форварда хозяев. Мешков поначалу сказал Полозу подниматься, но затем засомневался в своём решении. В ухо арбитру нашептали, что стоит посмотреть повтор. Мешков посмотрел и уверенно указал на точку. Удивительное решение, учитывая, что в подобном эпизоде в начале встречи он выписал игроку "Ростова" Кириллу Щетинину жёлтую карточку за симуляцию!
Полоз спокойно переиграл Александра Максименко с точки, и хозяева во второй раз вышли вперёд. "Спартак" продолжал давить и мог сравнивать счёт. На этот раз не Соболев, а Бакаев не сумел решить вернейший момент — спас Сергей Песьяков. Но "Спартак" всё-таки забил. После розыгрыша углового вышедший на замену Руслан Литвинов не оставил голкиперу шансов, пробив из-за пределов штрафной. "Вот она, справедливость!" — подумали в тот момент многие.
Но "Ростов" продолжал пользоваться своим странным везением. И проводником магии вновь стал… ну, конечно, Мешков! Ничего нового: Александр Сильянов прорывается в штрафную и натыкается на Самюэля Жиго. На этот раз судья не идёт к монитору — он сам всё знает. Справедливости ради, тут без вопросов, француз действительно нарушил. Али Соу, пусть и немного нервно, реализовал 11-метровый».
И снова судьи виноваты?
Обозреватель «Советского Спорта» Ярослав Николаев признает, что судейство было сомнительным, но закономерно указывает, что в опасной близи от зоны вылета красно-белые оказались не из-за этого матча.
«Зрелище на левом берегу Дона оказалось ярким, а развязка так и вовсе вышла драматичной! Спартаковцы по ходу матча сравнивали счет дважды — в первом тайме и во втором. Правда, разговоров о том, что главным героем матча снова стал судья, будет — тут к гадалке не ходи — хоть отбавляй. И дело даже не в том, что в концовке ростовчане вырвали победу благодаря голу Соу с сомнительного пенальти. Дело в том, что пенальти назначался дважды, голы "Спартака" отменялись…
Да, как шутят сегодня многие блогеры, нет ничего стабильнее в нашем футболе скандального судейства, но шутки шутками, а никакой судья тебя из группы лидеров поближе к зоне вылета не опустит. А от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ красно-белых теперь и вовсе всего три очка отделяют. И это при том, что куча соседей по таблице свои очки в этом туре исправно взяли».
Почему Карпин так едко высказался о «Спартаке»?
Автор Sport24 Марк Бессонов проводит тактический разбор игры «Спартак» и признает справедливой критику Валерия Карпина в адрес красно-белых.
«Карпин прав — как минимум в первом тайме "Спартак" даже не пытался разыгрывать мяч и при первой же возможности лупил его вперед. И это при очень посредственном прессинге со стороны "Ростова" — 14,8 PPDA со "Спартаком" при 10,26 в среднем в сезоне (чем ниже цифры, тем интенсивнее прессинг).
Аномальное число выносов верхом на Соболева отражает и статистика. Больше всего передач Александр получил от левого латераля Леона Классена — 7. Второе и третье места (по 6) делят центральный защитник Джикия и вратарь Максименко. Для сравнения, от партнеров по атаке Игнатова и Бакаева форвард получил всего по 2 паса.
Это реально дикие цифры, подчеркивающие игровые проблемы "Спартака". Проблема с оторванностью игроков атаки от остальной команды сопровождает красно-белых на протяжении всего сезона. При Ваноли ситуация не улучшается, а матч с "Ростовом" стал лакмусовой бумажкой, через которую комбинационная импотенция "Спартака" проступила уж слишком очевидно.
Но у Ваноли есть оправдание — недостаток кадров, умеющих качественно двигать мяч низом. Схемы 3-4-3 и 3-5-2, которые использует Ваноли, предполагает наличие двух центральных полузащитников, как минимум один из которых должен быть метрономом атак команды — раскидывать мячи по флангам, открываться под передачи от ЦЗ и задавать темп игры.
Сейчас в "Спартаке" такого футболиста нет — Умяров травмирован, Литвиновым затыкают то центр обороны, то левый фланг, Пруцев еще сырой, а Зобнину и Перейре банально не хватает скиллов при работе с мячом».