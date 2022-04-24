«Ливерпуль» спуску «Ман Сити» не даст. «Мерсисайдцы» продолжают свою беспроигрышную серию

Команда Юргена Клоппа продолжает преследовать «Манчестер Сити» в рамках гонки за чемпионский титул. О том, как «Ливерпуль» одержал очередную победу, в нашем отчете.

Ход матча

5' «Эвертон» получил возможность со штрафного удара, но Демарай Грей пробил в стенку.

9' Неплохая комбинация, но Фабиньо чуть не успел к мячу в штрафной «Эвертона».

15' Демарай Грей взял игру на себя. Игрок протянул мяч к центру линии штрафной и пробил, однако мяч заблокировала оборона хозяев.

19' Тиаго Алькантара попытался обострить высоким навесом с центра поля, а вратарь «Эвертона» прервал полет мяч, забрав его в руки.

Мохаммед Салах Twitter «Ливерпуля»

21' Под плотной опекой Садио Мане спиной принял мяч, касанием пробросив себе под удар. Вторым касанием сенегалец нанес удар. Он целился в верхний дальний угол, но ему не хватило точности.

24' Энтони Гордон вошел в штрафную и нашел ногу защитника «Ливерпуля». Поджав ноги, игрок упал и стал просить пенальти, но вместо этого арбитр встречи дал ему желтую карточку за нырок.

27' Чуть до драки не дошло дело. Шеймус Коулмэн очень активно опекал Диогу Жоту. Португалец сделал отмашку, но обошлось без наказаний.

31' Прострел слева от Эндрю Робертсона и Диогу Жота под плотной опекой в касание пробил в район ближний штанги, но не попал в створ вовсе.

34' Абдулайе Дукуре отправили длинным пасом вперед. Игрок заходил справа, но уже выйдя на ударную позицию, футболист был оттеснен защитником и удар в дальний угол получился смазанным.

41' Ришарлисону пришлось оказать медпомощь после того, как он неудобно отбил мяч с навеса.

44' Мохаммед Салах пробил справа выше ворот.

Фрагмент матча Twitter «Эвертона»

45' Абдулай Дукуре стал обладателем очередной желтой карточки в этом матче.

45+5' В концовке первого тайма желтую карточку получил Садио Мане, Ришарлисону оказали медпомощь после столкновения, а Джордан Пикфорд был вынужден вступить в игру после навеса Эндрю Робертсона.

47' Наби Кейта сыграл на подборе после неудачного углового. Со второго касания игрок отправил мяч чуть мимо ворот.

53' Жоэль Матип казалось рукой толкнул соперника в своей штрафной, но арбитр показал от ворот.

Фрагмент матча Twitter АПЛ

56' Энтони Гордон выдержал линию, благодаря чему очень опасно врывался слева в штрафную «Ливерпуля», но вот удар у него не получился.

59' Эндрю Робертсон в касание сильно бил низом, но защитник заблокировал удар.

60' Юрген Клопп делает судьбоносные замены. Вместо Наби Кейта и Садио Мане на поле вышли Луис Диас и Дивок Ориги.

62' Мохаммед Салах справа мягко набросил на Дивока Ориги, тот отыграл обратно на египтянина, который в касание навесил на дальнюю штангу. Оттуда Эндрю Робертсон пробил головой, поймав вратаря на противоходе.

Эндрю Робертсон Twitter АПЛ

65' Луис Диас врывался в штрафную слева под острым углом с кучей защитников вокруг, но все же пробил. Джордан Пикфорд отбил.

66' Жоэль Матип головой бил под перекладину, Джордан Пикфорд сделал сейв.

70' Луис Диас пробил с угла штрафной, попав в защитника. Будет угловой.

72' Демарай Грей нанес сильный дальний удар метров с 20. Мяч шел в левую девятку, но чуть отклонился от изначальной траектории.

77' Защитник «Эвертона» упал в штрафной соперника. Все просят пенальти, но арбитр считает, что все чисто.

84' Мохаммед Салах отдал под удар Тиаго Алькантаре. После удара испанца мяч попал в защитника и сильно изменил направление, но Джордан Пикфорд среагировал на эти изменения.

85' Джордан Хендерсон сделал навес на дальнюю штангу, откуда Луис Диас хотел эффектно пробить, но получилась передача, неудобная для вратаря. Дивок Ориги среагировал на ситуацию и почти впритык к воротам направил мяч головой в сетку.

Дивок Ориги и Вирджил ван Дейк Twitter АПЛ

90+1' Ришарлисон получил желтую карточку. Ранее его одноклубник Деле Алли тоже увидел перед собой желтый свет.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Эвертон 2:0 Голы: 1:0 Эндрю Робертсон (62'), 2:0 Дивок Ориги (85') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Наби Кейта (Луис Диас, 60'), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота (Джордан Хендерсон, 82'), Садио Мане (Дивок Ориги, 60') Эвертон: Демарай Грей (Хосе Рондон, 78'), Ришарлисон, Энтони Гордон, Алекс Айуоби, Аллан (Деле Алли, 73'), Абдулайе Дукуре, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Энтони Гордон (25'), Абдулайе Дукуре (45 + 1'), Садио Мане (45 + 2'), Трент Александер-Арнольд (58'), Аллан (67'), Деле Алли (89'), Ришарлисон (90 + 1')

90+4' Финальный свисток. 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Следующий матч

После победы в дерби, «Ливерпуль» набрал 79 очков. Он по-прежнему второй, но теперь отставание от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке составляет всего один пункт.

Все прогнозы на АПЛ

27 апреля «красные» сыграют с «Вильрреалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Тремя днями они проведут матч с «Ньюкаслом» в АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» имеет 29 очков и занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «ирискам» предстоит принять «Челси». Это будет 1 мая.

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

— Слава Богу, что в футболе два тайма. В первом мы играли не очень хорошо. Соперник усложнял нам жизнь, мы не могли пройти их последнюю линию обороны. Нам не хватало движения.

Мы действовали недостаточно быстро, пасовали в зоны, где у соперника было по девять игроков. Пикфорд держал мяч по пять минут каждый раз, когда тот попадал к нему, поэтому мы не могли поймать ритм, чтобы взломать их низкий блок. Мы ожидали от «Эвертона» такой игры.

Число одержанных нами побед за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Парни вновь сделали это, и я очень доволен.