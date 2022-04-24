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    Глушаков: Сопутствует где-то удача и везение, но это все надо заслужить

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победы над «Крыльями Советов» (4:1), а также высказался о личном рекорде по голам за сезон.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Выигрывать всегда приятно. Работаем, значит выигрываем. Сопутствует где-то удача и везение, но это все надо заслужить — хорошо работать и тренироваться.

    Личный рекорд по голам за сезон? Очень рад, что забиваю голы и есть такие задачи. Как говорится, назло врагам доказывать своей игрой, голами. Самое главное, чтобы эти голы приносили пользу команде.

    Каким врагам? Тем, кто говорил, что я старый, что не тот, тем, кто списал со всех счетов. Буду играть пока силы будут. А дальше будет видно. Результат есть. Бегаю, пыхчу что-то, а как не смогу — скажу до свидания», — цитирует Глушакова Sport24.

    В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 23 матча в РПЛ и забил девять мячей. Это лучший результат футболиста с сезона-2016/17.

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