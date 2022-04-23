Розе: «Боруссия» намерена помешать «Баварии» выиграть титул

Главный тренер дортмундской «Боруссии»поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

«У нас есть импульс после победы над "Вольфсбургом", но "Бавария" — следующий вызов, другая команда, другое качество и выездная игра. Нам нужно показать смелое выступление.

Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — приводит слова Розе сайт лиги.

Дортмундский клуб занимает второе место, с 63 очками после 30 матчей. «Бавария» лидирует с 72 очками. Для завоевания золотых наград мюнхенцам будет достаточно сыграть вничью в предстоящем поединке.

Календарь и таблица Бундеслиги

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 23 апреля. Начало — в 19:30 мск.