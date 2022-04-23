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    Розе: «Боруссия» намерена помешать «Баварии» выиграть титул

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

    Марко Розе
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    Марко Розе

    «У нас есть импульс после победы над "Вольфсбургом", но "Бавария" — следующий вызов, другая команда, другое качество и выездная игра. Нам нужно показать смелое выступление.

    Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — приводит слова Розе сайт лиги.

    Дортмундский клуб занимает второе место, с 63 очками после 30 матчей. «Бавария» лидирует с 72 очками. Для завоевания золотых наград мюнхенцам будет достаточно сыграть вничью в предстоящем поединке.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 23 апреля. Начало — в 19:30 мск.

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