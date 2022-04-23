Розе: «Боруссия» намерена помешать «Баварии» выиграть титул

Марко Розе Фото: globallookpress.com
«У нас есть импульс после победы над "Вольфсбургом", но "Бавария" — следующий вызов, другая команда, другое качество и выездная игра. Нам нужно показать смелое выступление.
Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — приводит слова Розе сайт лиги.
Дортмундский клуб занимает второе место, с 63 очками после 30 матчей. «Бавария» лидирует с 72 очками. Для завоевания золотых наград мюнхенцам будет достаточно сыграть вничью в предстоящем поединке.
Календарь и таблица Бундеслиги
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 23 апреля. Начало — в 19:30 мск.