Черданцев: Вылет «Зенита» из Кубка может отразиться на чемпионской гонке в РПЛ

Комментаторназвал большим ударом длявылет из Кубка России.

Петербургский клуб в матче 1/4 финала уступил по пенальти «Алании» — 2:2 (5:6).

«Вылет от "Алании" — это большой удар для "Зенита". По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее.

Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из ФНЛ.

Предполагаю, что для "Зенита" это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в РПЛ.

Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча "Зенита" против "Краснодара".», — сказал Черданцев «Матч ТВ».