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    Черданцев: Вылет «Зенита» из Кубка может отразиться на чемпионской гонке в РПЛ

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал большим ударом для «Зенита» вылет из Кубка России.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    Петербургский клуб в матче 1/4 финала уступил по пенальти «Алании» — 2:2 (5:6).

    «Вылет от "Алании" — это большой удар для "Зенита". По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее.

    Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из ФНЛ.

    Предполагаю, что для "Зенита" это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в РПЛ.

    Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча "Зенита" против "Краснодара".», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

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