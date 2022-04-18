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    Москалев обслужит матч ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

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    Владимир Москалев назначен главным арбитром матча между «Спартаком» и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

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    19 апреля (вторник)

    «Балтика» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.

    20 апреля (среда)

    «Енисей» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Алания» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Геннадий Куличенков.

    ЦСКА — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный судья — Алексей Матюнин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.

    Матчи «Балтика» — «Динамо» и «Енисей» — «Рубин» «из-за отсутствия технической возможности» пройдут без использования ВАР.

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