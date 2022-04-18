Москалев обслужит матч ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

19 апреля (вторник)
«Балтика» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.
20 апреля (среда)
«Енисей» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Алания» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Геннадий Куличенков.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный судья — Алексей Матюнин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.
Матчи «Балтика» — «Динамо» и «Енисей» — «Рубин» «из-за отсутствия технической возможности» пройдут без использования ВАР.