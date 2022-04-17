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    Конте: Иногда я думаю, что судья должен уделять большее внимание защите игроков

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал арбитров на матче 33-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Иногда я думаю, что судья должен уделять большее внимание защите игроков. Если после подката, когда игрок попал и в мяч, и в ногу, футболисту нанесен вред, то нужно наказывать серьезнее.

    Я был футболистом, я знаю, как это работает. Если я хочу создать проблему, нанести сопернику травму, я нахожу правильный момент, чтобы сыграть так, чтобы попасть и в мяч, и в тело.

    Я думаю, что судьи должны попытаться не ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы», — цитирует тренера BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ набрав 57 очков, а «Брайтон» поднялся на 10-е место в их активе 40 баллов.

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