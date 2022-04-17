Конте: Иногда я думаю, что судья должен уделять большее внимание защите игроков

Главный тренер «Тоттенхэма»раскритиковал арбитров на матче 33-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

«Иногда я думаю, что судья должен уделять большее внимание защите игроков. Если после подката, когда игрок попал и в мяч, и в ногу, футболисту нанесен вред, то нужно наказывать серьезнее.

Я был футболистом, я знаю, как это работает. Если я хочу создать проблему, нанести сопернику травму, я нахожу правильный момент, чтобы сыграть так, чтобы попасть и в мяч, и в тело.

Я думаю, что судьи должны попытаться не ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы», — цитирует тренера BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ набрав 57 очков, а «Брайтон» поднялся на 10-е место в их активе 40 баллов.