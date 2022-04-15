Мойес: Надеюсь, «Вест Хэм» снова начнут замечать в Европе

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед»высказался о победе над «Лионом» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первом поединке была ничья 1:1.

«Нам было сложно первые 20 минут матча. Они были очень хороши с мячом, у них было несколько опасных моментов, но затем мы наладили свою игру. Надеюсь, название нашей команды снова начнут замечать в Европе, люди будут следить за нами.

У нас действительно отличный клуб. Мы будем праздновать этот успех, но уже скоро нам предстоит игра в АПЛ», — цитирует Мойеса официальный сайт «молотков».

В полуфинале английский клуб сыграет с немецким «Айнтрахтом».