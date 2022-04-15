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    Мойес: Надеюсь, «Вест Хэм» снова начнут замечать в Европе

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    Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о победе над «Лионом» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    Напомним, что в первом поединке была ничья 1:1.

    «Нам было сложно первые 20 минут матча. Они были очень хороши с мячом, у них было несколько опасных моментов, но затем мы наладили свою игру. Надеюсь, название нашей команды снова начнут замечать в Европе, люди будут следить за нами.

    У нас действительно отличный клуб. Мы будем праздновать этот успех, но уже скоро нам предстоит игра в АПЛ», — цитирует Мойеса официальный сайт «молотков».

    В полуфинале английский клуб сыграет с немецким «Айнтрахтом».

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