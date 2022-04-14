Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России

Главный тренерсравнил уровень футбольных лиг Венгрии и России.

«Футбол в Венгрии очень разный. С "Дебреценом" вот играли — у них тренер испанец. В чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол.

Да, мы 10 игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счетом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум.

В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за кубок. Мы знали, куда идем и за что будем бороться.

Здесь есть игроки хорошего уровня. Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним (0:1 и 0:0 в группе Лиги Европы в 2019-м — прим. ред), но это две игры.

В целом РПЛ немного сильнее», — сказал Черчесов «Чемпионату».