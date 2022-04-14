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    Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень футбольных лиг Венгрии и России.

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    «Футбол в Венгрии очень разный. С "Дебреценом" вот играли — у них тренер испанец. В чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол.

    Да, мы 10 игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счетом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум.

    В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за кубок. Мы знали, куда идем и за что будем бороться.

    Здесь есть игроки хорошего уровня. Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним (0:1 и 0:0 в группе Лиги Европы в 2019-м — прим. ред), но это две игры.

    В целом РПЛ немного сильнее», — сказал Черчесов «Чемпионату».

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