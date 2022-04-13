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    Уткин: Нагельсманн вчистую проиграл Эмери

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

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    В четвертьфинале «Вильярреал» выиграл по сумме двух матчей у «Баварии». Дома испанцы одержали победу со счетом 1:0, а ответная встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1.

    «Нагельсманн вчистую проиграл Эмери, на мой взгляд. Мне было совершенно ясно, что "Вильярреал" не даст себя разгромить. И сохранит шансы до эндшпиля. Потому что искусство игры Эмери в плей-офф (что говорить — "Вильярреал" идет второй сезон, не проигрывая в двухматчевую игру), умноженное опытом его лидеров, должны были этому посодействовать.

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    • После того, как я назвал Эмери королем плей-офф (конечно, не претендую на первенство в этом вопросе), сразу несколько коллег говорили мне: Вася, то ж Лига Европы… Но смысл в том, что искусство игры на вылет — это значит уметь заставить свою команду сыграть свой лучший матч в нужный день. Причём, в данном случае, лучший — не значит матч-фейерверк или матч-эпос. Это значит сыграть по плану, как надо.

    Поэтому Эмери и не может работать с топами, что в основе его управления дисциплина, а сам он при этом забавный провинциал в тех самых топовых глазах. Вот "Вильярреал" и сыграл по плану. Ясному Унаи примерно за неделю, непосредственно после первой игры, счёт которой уточнил задачи на вторую. Против "Баварии" в старте вышли 11 новых игроков в сравнении с испанским чемпионатом в выходные — конечно, он всё уже придумал, как это еще-то объяснить.

  • Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается
  • «Бавария» и «Вильярреал» сыграли вничью 1:1 в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов. По сумме двух игр «желтые» выиграли и прошли в полуфинал.
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    • Туза у него в рукаве не было. Но была именно нужная карта. А именно скоростной и сметливый Чуквуезе. Думаю, он сразу вошел в игру снова потому, что его роль Эмери ему подробно разъяснил опять-таки заранее. У Чуквуезе были все нужные ноты, оставалось сыграть. Нагельсманн отреагировал выходом еще более скоростного и тоже свежего Дэвиса, но ничего ему не объяснил. Ему пришлось спешить. В эпизоде с голом Дэвис все сделал неправильно (на самом деле Нагельсманн неточно поставил ему задачу): выпускаешь быстрого, чтоб закрыл другого быстрого — ставь своего вплотную к чужому, почти персонально. А Дэвис в решившей матч атаке "Вилльяреала" был от Чуквуезе метрах в двадцати; это была почти нормальная позиция для правого центрального защитника, коим Дэвис формально и был, но Чук-то был совершенно свободен!

    И всё кончилось. Баварцы метнулись, но там, как говорится, был уже асфальт. Команда Эмери пошла дальше. Ну, может, он и не король плей-офф. Может, королишка. Но ему хватает», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

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