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    Семин: Эмери — тренер высочайшего уровня

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В четвертьфинале «Вильярреал» выиграл по сумме двух матчей у «Баварии». Дома испанцы одержали победу со счетом 1:0, а ответная встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1.

    «Я предполагал, что для "Баварии" будет очень сложная игра. Испанские команды — вообще очень неудобный соперник. "Вильярреал" находится в отличной форме, тренер Эмери очень опытен в европейских матчах, неоднократно выигрывал кубки. "Бавария" сыграла не лучшим образом.

  • Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается
  • «Бавария» и «Вильярреал» сыграли вничью 1:1 в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов. По сумме двух игр «желтые» выиграли и прошли в полуфинал.
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    • Да и в России у Эмери могло получиться, но в "Спартаке" были другие игроки и другие руководители, которые были над ним.

    В футболе должна сложиться масса факторов в интересах команды. Когда этих факторов не хватает, нет общего успеха. В "Спартаке" Эмери не доставало этих факторов. То, что он тренер высочайшего уровня, было и раньше понятно», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    В полуфинале ЛЧ «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».

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