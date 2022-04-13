Семин: Эмери — тренер высочайшего уровня

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал выходв полуфинал Лиги чемпионов.

В четвертьфинале «Вильярреал» выиграл по сумме двух матчей у «Баварии». Дома испанцы одержали победу со счетом 1:0, а ответная встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1.

«Я предполагал, что для "Баварии" будет очень сложная игра. Испанские команды — вообще очень неудобный соперник. "Вильярреал" находится в отличной форме, тренер Эмери очень опытен в европейских матчах, неоднократно выигрывал кубки. "Бавария" сыграла не лучшим образом.

Да и в России у Эмери могло получиться, но в "Спартаке" были другие игроки и другие руководители, которые были над ним.

В футболе должна сложиться масса факторов в интересах команды. Когда этих факторов не хватает, нет общего успеха. В "Спартаке" Эмери не доставало этих факторов. То, что он тренер высочайшего уровня, было и раньше понятно», — приводит слова Семина «Чемпионат».

В полуфинале ЛЧ «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».