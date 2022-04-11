Аджоев: Кангва сказал, что судья — дерьмо? Правильно сказал

Руководитель тульского «Арсенала»считает, что его команда проиграла «Спартаку» (0:3) из-за ошибок главного арбитра

«Ты сам видел, рефери — дерьмо. Разве ты не видел это? Ты не видел, что он все отдавал "Спартаку"?», — сказал журналистам после матча полузащитник «Арсенала» Кингси Кангва.

«Вам понравилось судейство? Ну, так и напишите, что не поправилось. Кангва сказал, что судья — дерьмо? Правильно сказал.

Объясните мне, чей первый гол, почему его не засчитали. Если бы судья сам не забил сегодня, то все равно "Спартак" выиграл бы», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».