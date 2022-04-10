Кангва обвинил Безбородова в подсуживании «Спартаку»

Полузащитник «Арсенала»после матча 24-го тура РПЛ против(0:3) отметил, что недоволен действиями главного арбитра встречи

23-летний Кангва был удален с поля за вторую желтую карточку на 86-й минуте встречи. Он разыграл мяч со штрафного не по свистку, как просил арбитр.

«Ты сам видел, рефери — дерьмо. Разве ты не видел это? Ты не видел, что он все отдавал "Спартаку"?

Ситуация со второй желтой? Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

Конечно судья был на стороне "Спартака". Почему? Он сумасшедший. Он судил в пользу "Спартака"!», — сказал Кангва в интервью «Спорт-Экспрессу».