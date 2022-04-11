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    Божович — о судействе в матче со «Спартаком»: Это победа Безбородова и его коллег на VAR

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    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович раскритиковал судейство матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    На 26-й минуте при счете 0:0 арбитр Владислав Безбородов отменил гол гостей после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

    «Главную победу сегодня одержали рефери. Это победа Безбородова и его коллег на VAR. Их нужно отметить отдельно. Там солировали Жабченко и Курочкина.

    Я так и не понимаю, как устроена работа VAR. При счете 0:0 мы забиваем чистый гол, судья его засчитывает, потом слушает подсказку VAR и меняет решение, и это рефери с нашивкой ФИФА.

    Эпизод элементарный, сейчас все уже признали, что гол правильный, никакого фола со стороны Уроша Радаковича нет. Повторю, и Безбородов изначально тоже засчитал этот мяч.

    Зачем вмешиваться в эту ситуацию? Получается, что опытнейший арбитр Безбородов почему-то поменял свое решение после подсказки Анатолия Жабченко и Екатерины Курочкиной. Было бы интересно послушать, что они ему говорили.

    То же самое по эпизоду с пенальти в наши ворота, когда была борьба Артема Сокола и Александра Соболева — пенальти, слава богу, не был назначен, тем не менее и тут возникают вопросы.

    Сначала судья принимает правильное решение продолжить игру. И опять на каких-то основаниях вмешивается VAR, почему это происходит?

    Так и нет понимания, как устроена работа этой системы и видеоарбитров», — заявил Божович ТАСС.

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