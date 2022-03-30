Сборные Марокко и Туниса пробились на ЧМ-2022

одержала домашнюю победу над командой(4:1) в ответном матче 3-го раунда отбора на ЧМ-2022.

В составе победителей дубль на 21-й и 54-й минутах оформил Аззедин Унаи, еще по глу забили Тарик Тиссудали (45+7) и Ашраф Хакими (69).

За гостей единственный гол забил на 77-й минуте Бен Маланго.

Первый матч закончился со счетом 1:1. По сумме двух матчей марокканцы вышли на мундиаль.

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В другом матче 3-го раунда отбора сборная Туниса на своем поле сыграла вничью с командой Мали — 0:0.

Благодаря победе в первом матче со счетом 1:0, сборная Туниса пробилась на ЧМ-2022.