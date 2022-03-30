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    Сборные Марокко и Туниса пробились на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Туниса Сборная Марокко
    Сборная Марокко одержала домашнюю победу над командой ДР Конго (4:1) в ответном матче 3-го раунда отбора на ЧМ-2022.

    Сборная Марокко
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    Сборная Марокко

    В составе победителей дубль на 21-й и 54-й минутах оформил Аззедин Унаи, еще по глу забили Тарик Тиссудали (45+7) и Ашраф Хакими (69).

    За гостей единственный гол забил на 77-й минуте Бен Маланго.

    Первый матч закончился со счетом 1:1. По сумме двух матчей марокканцы вышли на мундиаль.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В другом матче 3-го раунда отбора сборная Туниса на своем поле сыграла вничью с командой Мали — 0:0.

    Благодаря победе в первом матче со счетом 1:0, сборная Туниса пробилась на ЧМ-2022.

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