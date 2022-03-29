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    Сборная Англии разгромила команду Кот-д'Ивуара

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    Сборная Англии одержала домашнюю победу над командой Кот-д'Ивуара (3:0) в товарищеском матче, прошедшем на Уэмбли в Лондоне.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Голами в составе англичан отметились Олли Уоткинс, Рахим Стерлинг и Тайрон Мингз.

    Отметим, что гости полматча провели вдесятером — на 40-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Серж Орье.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Англия — Кот-д Ивуар 3:0
    Голы: 1:0 Олли Уоткинс (30'), 2:0 Рахим Стерлинг (45'), 3:0 Тайрон Мингс (90 + 3') Англия: Ник Поуп, Бен Уайт (Кайл Уолкер-Питерс, 46'), Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Тайрик Митчелл (Люк Шоу, 62'), Джуд Беллингхэм, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус (Конор Галлахер, 79'), Рахим Стерлинг (Филип Фоден, 62'), Олли Уоткинс (Гарри Кейн, 62'), Джек Грилиш (Emile Smith Rowe, 62') Кот-д Ивуар: Себастьен Аллер (Yohan Boli, 86'), Макс-Ален Градель (Fousseny Coulibaly, 46'), Максвелл Корне (Гислейн Конан, 64'), Николя Пепе (Вийи Боли, 46'), Жан-Мишель Сери (Поль Акуоку, 90'), Франк Кессье, Ассан Камара, Симон Дели, Эрик Бейи (Emmanuel Agbadou, 46'), Серж Орье, Badra Ali Sangare Предупреждения: Серж Орье (32'), Жан-Мишель Сери (33'), Серж Орье (40')

    В другом товарищеском матче сборная Боснии и Герцеговины одержала домашнюю победу над командой Люксемурга — 1:0.

    Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий Эдин Джеко.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Босния и Герцеговина — Люксембург 1:0
    Гол: 1:0 Эдин Джеко (86') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Анель Ахмедходжич (Hrvoje Milicevic, 46'), Деннис Хаджикадунич, Зеад Колашинац (Синиша Санишанин, 82'), Amar Dedic (Miroslav Stevanovic, 46'), Амер Гояк, Владан Данилович, Adi Nalic (Лука Менало, 66'), Юсуф Газибегович (Эльдар Чивич, 46'), Смаил Превляк (Эдин Джеко, 66'), Эрмедин Демирович Люксембург: Жерсон Родригес, Данель Синани (Венсан Тиль, 46'), Кристофер Мартинс, Себастьян Тиль (Yvandro Borges Sanches, 73'), Леандро Баррейро Мартинс (Дирк Карлсон, 46'), Mathias Olesen, Michael Pinto, Вахид Селимович, Максим Шано (Лоран Жанс, 17'), Флориан Бонерт (Майкл Сантос, 66'), Антони Морис
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